Іржавий ексклюзив: на звалищі знайшли розкішне американське авто 70-х (відео)
Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham — розкішне 5,8-метрове авто зі шкіряним салоном і величезним 7,7-літровим V8. Седан обладнано клімат-контролем, круїз-контролем та електроприводом сидінь.
У США виявили покинутий Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham 1971 року. Розкішне авто вже 35 років іржавіє на звалищі в Техасі. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Classic Ride Society.
Цей Cadillac 1971 року не експлуатувався із 1989 року. За понад три десятиліття під відкритим небом дороге авто покрилося іржею, хоча загалом його кузов цілий. Лобове скло вибите, а в салоні потріскалося біле шкіряне оздоблення.
Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham – цінна колекційна модель. У 1971 році це було одне із найдорожчих і найрозкішніших авто марки: його стартова ціна складала 7763 долари ($63 000 за сучасним курсом).
Величезний седан Cadillac сягає 5,81 м у довжину при колісній базі 3,38 м та важить 2,2 тонни. Під його капотом ховається 7,7-літровий V8 потужністю 345 к. с. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП максимальна швидкість складає 190 км/год.
Комплектація Cadillac Fleetwood Sixty Special була досить багатою для свого часу – центральний замок, клімат-контроль, круїз-контроль, радіо, електропривід сидінь та пневмопідвіску.
До речі, недавно у США на звалищі найшли й дуже рідкісний універсал Cadillac 1959 року.
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