Іржавий ексклюзив: на звалищі знайшли розкішне американське авто 70-х (відео)

Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham — розкішне 5,8-метрове авто зі шкіряним салоном і величезним 7,7-літровим V8. Седан обладнано клімат-контролем, круїз-контролем та електроприводом сидінь.

У США виявили покинутий Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham 1971 року. Розкішне авто вже 35 років іржавіє на звалищі в Техасі. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Classic Ride Society.

Розкішне авто не експлуатується з 1989 року Фото: скриншот / YouTube

Цей Cadillac 1971 року не експлуатувався із 1989 року. За понад три десятиліття під відкритим небом дороге авто покрилося іржею, хоча загалом його кузов цілий. Лобове скло вибите, а в салоні потріскалося біле шкіряне оздоблення.

Кузов Cadillac покритий іржею Фото: скриншот / YouTube

Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham – цінна колекційна модель. У 1971 році це було одне із найдорожчих і найрозкішніших авто марки: його стартова ціна складала 7763 долари ($63 000 за сучасним курсом).

У салоні потріскалася шкіра Фото: скриншот / YouTube

Величезний седан Cadillac сягає 5,81 м у довжину при колісній базі 3,38 м та важить 2,2 тонни. Під його капотом ховається 7,7-літровий V8 потужністю 345 к. с. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП максимальна швидкість складає 190 км/год.

Комплектація Cadillac Fleetwood Sixty Special була досить багатою для свого часу – центральний замок, клімат-контроль, круїз-контроль, радіо, електропривід сидінь та пневмопідвіску.

До речі, недавно у США на звалищі найшли й дуже рідкісний універсал Cadillac 1959 року.

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