Український всюдихід стане героєм нового голлівудського блокбастера з Віллом Смітом (фото)

Компактний 3,4-метровий Sherp має величезні колеса низького тиску. Український всюдихід здатен розвивати 45 км/год по суші і 6 км/год — по воді.

Український всюдихід Sherp з’явиться на кіноекранах. Він зніметься у четвертій частині комедійного екшну "Погані хлопці". Фото зі зйомок кінострічки опублікував у Instagram виконавець головної ролі Вілл Сміт.

Два всюдиходи Sherp привезли на знімальний майданчик у Майямі. Фільм "Погані хлопці-4" стане для Sherp дебютом на великому екрані, адже раніше він знімався лише у телешоу та відеокліпі Каньє Веста.

Вілл Сміт показав фото Sherp на знімальному майданчику Фото: Скріншот

Кінострічка "Погані хлопці-4" вийде на екрани 7 липня. Як і раніше, напарником Вілла Сміта у ньому буде Мартін Лоуренс.

Уже традиційно в фільмі буде чимало погонь та екзотичних авто. Зокрема, головні герої використовуватимуть Porsche 911 та Jaguar XJR.

Нагадаємо, що український всюдихід Sherp випускають із 2015 року. Компактний 3,4-метровий позашляховик має великі колеса з функцією підкачки, а його кліренс складає 600 мм.

Sherp обладнаний 1,5-літровим 44-сильним дизелем і може розвивати 45 км/год по суші та 6 км/год – по воді. Він може долати перешкоди висотою до 50 см. Sherp використовує ДСНС України, також всюдихід активно експортують.

Раніше Фокус повідомляв, що в Хмельницькому помітили перший електромобіль Rolls-Royce за $610 000.

Також ми писали про найдорожче авто на українському ринку за 800 000 доларів.