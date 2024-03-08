Королеви швидкості: найвидатніші гонщиці всіх часів та народів (фото, відео)

Мало хто знає, що автоспорт є жіночим винаходом. Успішні автогонщиці вигравали в ралі й кільцевих перегонах та навіть перемагали в чемпіонаті світу.

Усупереч стереотипам, представниці прекрасної половини людства досягли чималих успіхів в автомобільній галузі. Причому навіть у такому складному спорті як автоперегони жінки добились визначних перемог. Фокус розповість про шість найвидатніших гонщиць в історії. Їхні приклади спростовують твердження, що автоспорт — суто чоловіче захоплення.

Засновниця автоспорту

Берта Бенц Фото: Mercedes-Benz

Не всі знають, що автоспорт, по суті, є жіночим винаходом. Перший у світі міжміський автопробіг здійснила Берта Бенц – дружина винахідника автомобіля Карла Бенца.

Знакова подія сталася 5 серпня 1888 року. Фрау Бенц із синами Ойгеном та Ріхардом вирішила поїхати в гості до матері в сусіднє місто Пфорцхайм і використала для цих цілей триколісний автомобіль Benz Patent-Motorwagen No 3.

Берта Бенц здійснила перший у світі автопробіг

У кінці XIX століття перші авто вважалися іграшками. Берта Бенц вирішила випробувати новий транспортний засіб, щоб довести, що цей винахід має право на життя.

Відстань від будинку родини Бенц у Маннхаймі до Пфорцхайма складала 106 км. За нинішніми мірками це небагато, проте 130 років тому не обійшлося без проблем. Спочатку закінчилось пальне, і Берта змушена була шукати аптеку, аби купити ефір (двигун працював на ньому, а не на бензині).

Пам'ятник засновниці автоспорту Берті Бенц Фото: Wikipedia

Потім порвався приводний ланцюг, але його відремонтував сільський коваль. Паливний насос пані Бенц очистила вже сама за допомогою шпильки, а звичайна панчоха послужила ізоляцією для перетертого дроту. Діставшись матері, Берта телеграфувала чоловікові про успішне завершення пробігу.

У наші дні за його маршрутом проводять ралі ретро-автомобілів, а біля тієї самої аптеки, де купували бензин, тепер стоїть пам'ятник засновниці автоспорту. До того ж, Mercedes-Benz випустив короткометражку про Берту Бенц.

Королева керма

Елішка Юнкова Фото: Wikipedia

Золотою епохою автоспорту вважаються міжвоєнні роки. Сто років тому змагання збирали тисячі глядачів. Однією із зірок тих років по праву вважається чеська гонщиця Елішка Юнкова. Спочатку вона була штурманом та механіком в екіпажі чоловіка Вінсента, а коли той травмував руку – сама сіла за кермо Bugatti Type 30.

У 1924 році Елішка здобула свою дебютну перемогу в чехословацькій гонці "Лохотін-Тршемошна", а через два роки заявила про себе на міжнародному рівні – стала першою у своєму класі на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг.

Елішка Юнкова виступала на жовтому Bugatti Type 35

У 1928 році пані Юнкова пересіла на досконаліший і швидший Bugatti Type 35 жовтого кольору та посіла на ньому п'яте місце у легендарній італійській гонці Targa Florio. Позаду залишилися відомі аси Таціо Нуволарі та Ернесто Мазераті. Журналісти назвали Елішку королевою керма.

Однак невдовзі кар'єра гонщиці різко обірвалася через трагічну загибель Вінсента Юнека на Гран-прі Німеччини. Елішка не змогла змиритися із втратою – вона продала Bugatti і більше ніколи не брала участі у змаганнях.

У 1989 році Елізабет Юнек стала почесною гостею на зльоті власників Bugatti

До того ж, комуністична влада Чехословаччини зробила все, аби про Елішку Юнкову забули — про неї не писали, її не випускали за кордон. Лише у після падіння комуністичного режиму в 1989 році 89-річна гонщиця змогла поїхати до США, де стала почесною гостею на зльоті власників Bugatti.

Неперевершена Мішель

Мішель Мутон здобула срібло у чемпіонаті світу по раллі Фото: Audi

Найтитулованішою ралійною автогонщицею вважається француженка Мішель Мутон. У 80-х вона вражала своєю майстерністю на етапах чемпіонату світу з ралі.

Мішель цікавилася гонками з дитинства і вже у 14 років змагалася на скромному батьківському Citroen 2CV. Потім вона пересіла на спорткар Alpine A110 і в 1974 році стала чемпіонкою Європи з ралі. А через рік жіночий екіпаж Мішель Мутон, Маріан Хефнер і Крістін Дакремон став першим у своєму класі в знаменитій цілодобовій гонці "24 години Ле-Мана".

Ишель Мутон за кермом улюбленого Audi Quattro Фото: Audi

У 1980 році до чемпіонату світу з ралі прийшла заводська команда Audi і Мутон запросили пілотувати знаменитий Audi Quattro. Повнопривідний автомобіль потужністю 320 к. с. практично відразу підкорився чарівній француженці. У сезонах 1981-1982 років гонщиця здобула на ньому чотири перемоги, причому у 1982 році навіть виграла срібну медаль у чемпіонаті.

У 2010-2012 роках Мішель Мутон очолювала жіночу комісію FIA Фото: Wikipedia

А в 1985 році Мішель Мутон сенсаційно перемогла в найскладніших гірських перегонах Pikes Peak у США, та ще й з рекордним часом. Через два роки гонщиця пішла з автоспорту, але час від часу брала участь у знакових змаганнях. Так, 2000 року на Porsche 911 вона стала другою в марафоні "Лондон – Сідней". У 2010-2012 роках Мішель Мутон очолювала жіночу комісію міжнародної федерації автоспорту FIA і допомагала автогонщицям-початківцям. А в 2011 році її нагородили Орденом Почесного Легіону.

Підкорювачка пустелі

Ютта Кляйншмідт виграла ралі "Париж-Дакар" Фото: BBC

Ралі "Париж-Дакар" вважається однією з найскладніших гонок у світі, проте німецька гонщиця Ютта Кляйншмідт мріяла про перемогу в ньому з юних років. Вона фізик за освітою, проте дуже швидко зрозуміла, що наука – не її покликання. Із 1988 року Ютта брала участь у марафоні "Париж-Дакар" на мотоциклі, а в 1994 році вирішила пересісти на автомобіль.

Mitsubishi Pajero Ютти Кляншмідт Фото: Mitsubishi

Через три роки Кляйншмідт першою серед жінок виграла один з етапів ралі, а в 2001 році на Mitsubishi Pajero – сенсаційно перемогла у виснажливому марафоні. Через рік Ютта стала срібною призеркою у "Париж-Дакар", а в 2005 році приїхала до фінішу третьою.

Зірка IndyCar

Даніка Патрік Фото: Detroit Free Press

У третьому тисячолітті автоспорт став популярнішим серед представниць прекрасної статі. Жінок побільшало у різних гоночних серіях, а однією з найуспішніших з них стала Даніка Патрік із США. Даніка займалася автоперегонами з 10 років. У 2005 році вона сіла за кермо боліда IndyCar і відразу вразила всіх четвертим місцем у знаковій гонці "500 миль Індіанаполіса". На цій овальній трасі автомобілі розганяються майже до 400 км/год!

У 2008 році Даніка Патрік виграла Гран-прі Японії Фото: Honda

Через три роки американка стала автором справжньої сенсації – виграла Гран-прі Японії 2008 року і стала першою жінкою, яка перемогла в IndyCar. Даніка неодноразово піднімалася на п'єдестал пошани, а її найкращим досягненням у чемпіонаті стало п'яте місце за підсумками 2009 року. З 2011 по 2018 роки Даніка Патрік виступала в не менш складному чемпіонаті NASCAR, а тепер коментує перегони на телебаченні.

Непереможна стрітрейсерка

Еріка Ендерс — найтитулованіша автогонщиця в історії Фото: CBS

Еріка Ендерс — найтитулованіша автогонщиця всіх часів та народів. Американка аж шість разів ставала чемпіонкою в драгрейсінгу. Автоперегонами вона займалася із 8 років. У 16 років Еріка почала змагатися у чемпіонаті NHRA, а уже в 19 — здобула свою першу перемогу на етапі. Усього ж у неї вже 48 перемог.

1350-сильний драгстер Chevrolet Camaro Еріки Ендерс Фото: General Motors

Американська гонщиця виступає на серйозно модернізованому Chevrolet Camaro SS — фактично від серійного авто в ньому нічого не залишилося. Це справжній звір із 8,2-літровим V8 на 1350 сил. До сотні драгстер стартує всього за 0,8 с і долає стандартну дистанцію в 1/4 милі (402 м) лише за 6,5 с, розвиваючи на фініші 340-350 км/год. А сповільнює його гальмівний парашут — як у літаку-винищувачі.

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