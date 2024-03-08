Єдиний у своєму роді: на аукціон виставили найоригінальніший Rolls-Royce сучасності (фото)

Виготовили лише один 700-сильний універсал Rolls-Royce Wraith. Його просторний салон оздоблений шкірою і деревом, а підсвітка стелі імітує зоряне небо.

У Дубаї на аукціон RM Sotheby’s виставили незвичайний Rolls-Royce Wraith 2015 року. Розкішне купе перетворили на практичний універсал. За нього планують отримати від 275 000 до 325 000 доларів. Про нестандартне авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Універсал Rolls-Royce існує в єдиному екземплярі Фото: RM Sotheby's

Універсал Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake (саме так назвали проєкт) створили в одному-єдиному екземплярі. Оригінальний тюнінг Rolls-Royce виконав нідерландський дизайнер Нільс ван Рой, який спеціалізується на створенні подібних дорогих універсалів. Роботи над авто тривали 2500 годин і коштували 300 000 євро.

В Rolls-Royce Wraith подовжили дах та додали двері багажника, що зробило його просторішим. У салоні ззаду встановили нові крісла розділені центральною консоллю. Інтер’єр оздоблений дорогою шкірою, деревом та алюмінієм, а підсвітка стелі імітує зоряне небо.

Потужність двигуна збільшено до 700 сил Салон оздоблений шкірою, деревом та алюмінієм Ззаду встановлені зручні крісла Багажник Rolls-Royce збільшено

Тюнінг Rolls-Royce Wraith торкнувся і двигуна. Віддачуь 6,6-літрового V12 твін-турбо збільшили до 700 к. с. і 900 Нм. Розгін до 100 км/год займає близько 4 секунд.

До речі, назву Spectre отримав і перший електромобіль Rolls-Royce, який став наступником Wraith. Недавно це купе за $610 000 помітили в Хмельницькому.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні розпродають колекцію одного з найбільших автомузеїв.