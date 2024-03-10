У Києві помітили надпотужний заряджений Audi в незвичному кольорі (фото)

Audi RS3 Sportback оснащений 400-сильним турбомотором і повним приводом. Хетчбек здатен розігнатися до сотні за 3,8 с і розвинути 290 км/год.

У Києві сфотографували новий Audi RS3 Sportback. Надпотужний заряджений хетчбек є рідкістю в Україні. Його світлини опублікували на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Хетчбек обладнаний 400-сильним турбомотором Фото: chpsh.carspotting

Новий Audi RS3 — одна з найпотужніших моделей С-класу. Заряджений хетчбек обладнаний 2,5-літровим п’ятициліндровим турбомотором на 400 к. с. і 500 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість можете бути обмежена на позначці 250 або 290 км/год.

Розгін до 100 км/год займає 3,8 с Фото: chpsh.carspotting

Audi RS3 доступний лише зі 7-ступінчастим роботом S tronic і повним приводом. У нього допрацьована ходова та встановлені 19-дюймові диски, а серед опцій є адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

Модель пропонують в кузові седан, а також як хетчбек Sportback. Від стандартної моделі його відрізняють агресивніша передня частина, обвіс, спойлер і розширені крила. У салоні встановлені спортивні кермо та крісла.

У салоні встановлені спортивні кермо та крісла Фото: Audi

Конкретно цей автомобіль прибув із Великої Британії, і його кермо розташоване з правого боку. До того ж він пофарбований у особливий фіолетовий колір Viola Bast із палітри Lamborghini.

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