Бездоганний Prado: у Києві знайдено 17-річний японський позашляховик у новому стані (фото)

Lexus GX 470 2007 року не експлуатували взимку та зберігали на критому паркінгу. Позашляховик у дуже гарному стані та має невеликий пробіг.

У Києві виявили чудово збережений Lexus GX 2007 року. Розкішний побратим Toyota Land Cruiser Prado виглядає, як новий. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Лакофарбове покриття авто не має пошкоджень Фото: Roma Urraco

Цей Lexus GX 470 – справжня капсула часу, адже за 17 років він проїхав усього 34 тис. км. Власник дуже дбав про свій автомобіль – майже не експлуатував його взимку та тримав на критому паркінгу.

Позашляховик зберігали на критому паркінгу Фото: Roma Urraco

Недивно, що стан позашляховика близький до ідеального. Його біле перламутрове лакофарбове покриття не має пошкоджень, та й у салоні добре збереглося оздоблення шкірою і деревом.

Комплектація Lexus GX 470 досить багата навіть за сучасними мірками: клімат-контроль, мультимедіа, камера, потужна акустика, електроприводи крісел та кермової колонки з памяттю налаштувань.

Lexus GX баагато оснащений Фото: Roma Urraco Салон озодблений шкірою та деревом Фото: Roma Urraco

Японський рамний позашляховик Lexus GX 470 оснащений 4,7-літровим V8 потужністю 263 к. с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

До речі, недавно в Україні виявили старовинний мотоцикл 1975 року без пробігу. Він непогано зберігся.

Також Фокус розповідав, що Lexus привезе в Україну найдорожчу та найдешевшу моделі.