Старий 54-річний Ford пішов із молотка за ціною нового McLaren (фото, відео)

Виготовлено лише 499 купе Ford Mustang Boss 429 1970 року. 375-сильний спорткар є серійною версією гоночного авто з чемпіонату NASCAR.

У США на аукціоні Mecum продали Ford Mustang 1970 року. За класичний спорткар заплатили 330 000 доларів — як за новий McLaren 750S. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Виготовлено лише 499 Ford Mustang Boss 429 Фото: Mecum

Ford Mustang ціняться колекціонерами, проте зазвичай відносно недорогі. Виняток становлять рідкісні заряджені модифікації – такі, як цей Ford Mustang Boss 429.

Випустили лише 499 Ford Mustang Boss 429 1970 року. Спорткар є серійною версією гоночного авто із серії NASCAR.

Спорткар пройшов реставрацію Фото: Mecum

Основна відмінність Ford Mustang Boss 429 – 7,0-літровий V8 потужністю 375 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість складає 201 км/год.

Спорткар оснащений 7,0-літровим 375-сильним V8 Фото: Mecum

Крім того, Ford Mustang Boss 429 обладнаний підсилювачем керма, спортивною підвіскою та передні дискові гальма. Відрізнити купе можна за величезним повітрозабірником на капоті та переднім спойлером.

Конкретно цей Ford Mustang Boss 429 має ідеальний вигляд, адже недавно пройшов реставрацію і проїхав із того часу всього 690 км.

До речі, недавно виявлено колекцію раритетних Ford Mustang 60-х та 70-х у чудовому стані. Їх продадуть на аукціоні.

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