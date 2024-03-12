Geely готує дешевий міський електромобіль за $5000: перші подробиці та фото

Електромобіль Zhidou Rainbow — чотиримісний міський хетчбек довжиною всього 3,2 м. Запас ходу мініатюрного авто перевищує 200 км.

Оприлюднені перші фото Zhidou Rainbow. Компактний бюджетний електромобіль презентують у квітні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Zhidou Rainbow стане першою моделлю китайського автовиробника після банкрутства. Компанію викупив і взявся відродити концерн Geely. Її основними конкурентами стануть Wuling Hongguang Mini EV та Chery QQ Ice Cream, тобто ціна авто складе близько 4000-5000 доларів.

Електрокар коштуватиме близько 5000 доларів Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль Zhidou Rainbow зовні нагадує своїх суперників. У нього короткий капот, невеликі звиси кузова та вертикальні задні стійки даху. Установлені великі діодні фари та ліхтарі.

Габарити Zhidou Rainbow 2024:

довжина – 3224 мм;

ширина – 1515 мм;

висота – 1630 мм;

колісна база – 2100 мм.

Модель запропонують у версіях на 27 і 41 к. с. Фото: CarNewsChina

Маса електрокара складає 800 кг, а вантажопідйомність – 300 кг. Салон Zhidou Rainbow розрахований на чотирьох осіб, проте його ще не показали на фото.

Зате відомо, що китайський електромобіль запропонують у версіях потужністю 27 і 41 к. с. Їх обладнають батареєю на 17,3 кВт∙год, а запас ходу складе 201-205 км.

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