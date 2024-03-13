Легенда за $50 мільйонів: на продаж виставили найдорожчий Ferrari (фото)

Ferrari 250 GTO — уславлена гоночна модель 60-х років, яка тричі вигравала чемпіонат світу. Усього випустили лише 36 обтічних купе з 300-сильним V12.

У Великій Британії на продаж виставили Ferrari 250 GTO 1962 року. Це один із найдорожчих автомобілів усіх часів та народів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Виготовлено всього 36 Ferrari 250 GTO

Ціна Ferrari 250 GTO на аукціонах наразі вже перевищує 50 мільйонів доларів, а найдорожчий спорткар продали за $70 мільйонів. Настільки висока вартість обумовлена двома факторами.

По-перше, виготовили лише 36 купе Ferrari 250 GTO. По-друге, ця модель домінувала на гоночних трасах і три роки підряд (1962-1964 рр.) вигравала чемпіонат світу в класі GT.

Спорткар виграв сім перегонів

Конкретно цей автомобіль переміг у семи перегонах в Європі та Африці. У 1965 році Ferrari 250 GTO переробили для доріг загального користування – додали вказівники поворотів, а салон обшили дорогою шкірою.

Салон обшили дорогою шкірою

Ferrari 250 GTO обладнаний високооборотним 3,0-літровим V12 потужністю 300 к. с. при 7500 об/хв. Обтічний спорткар вагою трохи більше тонни здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 280 км/год.

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