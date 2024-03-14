Hyundai показали нестандартний вантажний електрокар із футуристичним дизайном (фото)

На агрегатах Hyundai Staria створили оригінальний вантажний електромобіль. Модель запропонують у кількох різних кузовних версіях.

Оприлюднені перші офіційні фото Hyundai ST1. Комерційний електромобіль презентують до кінця першого півріччя. Подробиці новинки розкрили на сайті південнокорейського виробника.

Кабіна запозичена в Hyundai Staria Фото: Hyundai

Новий Hyundai ST1 – легкий вантажний електрокар, створений, у першу чергу, для малого бізнесу. Його кабіна запозичена в мінівена Hyundai Staria. У неї великий кут нахилу лобового скла та тоненька діодна смуга. Крім того, електрокар отримав пластиковий обвіс.

Електромобіль Hyundai ST1 запропонують у кількох різних версіях, серед яких – фургон та "голе" шасі, на яке можна монтувати різні кузови чи обладнання. Автомобіль максимально занизили для полегшення його завантаження та розвантаження.

Характеристики Hyundai ST1 наразі не розкривають. Відомо лише, що електромотор розташований на передній вісі, а батарея кріпиться до рами.

Шасі Hyundai ST1 Фото: Hyundai

Виробництво Hyundai ST1 стартує в другій половині 2024 року. Спочатку модель почнуть продавати у Південній Кореї, а згодом вона з’явиться і в інших країнах.

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