Гібрид чи електромобіль? Тест-драйв нового Nissan X-Trail e-Power

Кросовер Nissan X-Trail отримав незвичайну гібридну модифікацію e-Power. Фокус вивчив особливості роботи її силової установки та визначив витрату палива в реальних умовах.

Не секрет, що основними недоліками електромобілів є невеликий запас ходу та повільна зарядка. У Nissan придумали нестандартне рішення цих проблем — силові установки e-Power з електромотором і бензиновим генератором, який є альтернативою звичним акумуляторним батареям. Саме таким силовим агрегатом оснащений кросовер Nissan X-Trail, який побував на тесті Фокуса.

У кросовера високий капот і V-подібна решітка радіатора Фото: Тарас Брязгунов

Стриманий і солідний — дизайн Nissan X-Trail

Гібрид Nissan X-Trail візуально нічим не відрізняється від бензинової версії моделі — його видають тільки написи e-Power і e-4orce на кузові.

Новий Nissan X-Trail повернувся до витоків: у його дизайні знову переважають кути — як на перших поколіннях моделі. Кросовер має солідніший вигляд, ніж попередник.

Nissan X-Trail четвертого покоління повернувся до кутастого дизайну Фото: Тарас Брязгунов

Передня частина авто вийшла доволі виразною. У нього високий капот, фірмова V-подібна решітка радіатора і "двоповерхові" світлодіодні фари.

У топовому варіанті Tekna+ оптика адаптивна, а також встановлені 19-дюймові диски. Нижня частина кузова прикрашена сріблястим хромованим декором. Як опція доступне двоколірне забарвлення.

Гібридний варіант видають тільки написи на кузові Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Nissan X-Trail e-Power:

довжина — 4681 мм;

ширина — 1840 мм;

висота — 1730 мм;

колісна база — 2706 мм.

Салон Nissan X-Trail e-Power

Оцінимо салон Nissan X-Trail e-Power. Внутрішнє оздоблення в гібриді настільки ж якісне, як і у всіх X-Trail четвертої генерації (і набагато краще, ніж у моделі минулого покоління). У варіанті Tekna+ м'яка двоколірна шкіра поєднується зі вставками "під дерево".

Скошене знизу кермо таке саме, як і в бензиновому Nissan X-Trail 2024, а ось джойстик трансмісії у гібрида особливий. Поруч з'явилася кнопка вибору повністю електричного режиму.

Nissan X-Trail e-Power отримав особливий селектор трансмісії Фото: Тарас Брязгунов

На віртуальній панелі приладів гібрид видає індикатор потужності мотора. Показання добре зчитується, а графіку можна змінити — доступні класичні прилади або ж оригінальніший дизайн. Є й проекція на лобове скло.

12,3-дюймовий тачскрін розташований високо — на рівні очей. Меню мультимедійної системи просте і зрозуміле. Радує, що збережено фізичні перемикачі аудіо та клімату, хоча деякі кнопки все ж дрібнуваті. Нижче розташовані роз'єми USB-A і USB-C, а також бездротова зарядка для смартфона.

Усередині вистачає відділень для дрібної поклажі. Крім шухляди для рукавичок і кишень у дверях передбачені місткий бокс у підлокітнику і ніша в центральній панелі.

На панелі приладів гібрида замість тахометра передбачено індикатор потужності Фото: Тарас Брязгунов Графіку щитка приладів можна змінити Фото: Тарас Брязгунов

Місця — в надлишку

Сядемо за кермо. Діапазон регулювань рульової колонки і водійського крісла досить широкий, щоб підібрати зручне положення.

Передні сидіння комфортабельні та забезпечують належну підтримку спини. У топових версіях вони отримали електропривод, а от підігрів крісел і керма є у всіх Nissan X-Trail e-Power.

Посадка в Nissan X-Trail висока, а стійки даху тоненькі, що забезпечує хорошу оглядовість у всіх напрямках — камери особливо й не потрібні, адже габарити авто добре відчуваються.

У всіх Nissan X-Trail e-Power передні крісла та кермо оснащені підігрівом Фото: Тарас Брязгунов Задні сидіння доповнені регулюваннями Фото: Тарас Брязгунов

Доступ на другий ряд полегшують двері, що відчиняються на прямий кут. Місця для ніг і над головою тут більш ніж достатньо навіть для пасажирів зростом 2 метри. На додачу, крісла забезпечені горизонтальним регулюванням і регульованим кутом нахилу спинок.

У задніх пасажирів також є підігрів, а ще окрема зона клімату. На додачу, передбачені USB-роз'єми і навіть висувні шторки, як на преміальних авто. Підлокітником служить центральна секція спинки дивана, що складається.

Для Nissan X-Trail доступний і третій ряд крісел, але конкретно це авто є п'ятимісним. У такої конфігурації є своя перевага — багажник у цьому разі більший. Його об'єм становить 575 л у звичайному стані та 1396 л — зі складеними сидіннями.

Об'єм багажника Nissan X-Trail e-Power — 575 л Під підлогою передбачено відсік для дрібної поклажі Зі складеними задніми сидіннями об'єм багажника зростає до 1393 л Акумулятор Nissan X-Trail e-Power перемістили під підлогу багажника

Двері багажника в дорожчих версіях отримали електропривод із сенсором відчинення. Їхній отвір широкий, а навантажувальна висота — невелика. Під підлогою передбачено додатковий відсік, а під ним розташований акумулятор — у гібридному Nissan X-Trail його перенесено в багажник.

Комплектація Nissan X-Trail e-Power

Гібрид Nissan X-Trail не пропонують у базовій комплектації Visia, тому навіть початковий e-Power непогано оснащений — безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, парктронік, камера, датчики дощу і світла.

До того ж, у всіх Nissan X-Trail 2024 дуже багате оснащення з безпеки — 6 подушок, адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон і втоми водія, управління світлом фар.

Центральна консоль ховає нішу для поклажі Ящик для рукавичок Nissan X-Trail — середніх розмірів Бокс у підлокітнику — досить великий Для задніх вікон є висувні шторки Для задніх пасажирів передбачено окрему зону клімату та підігрів сидінь Спинка центрального сидіння перетворюється на підлокітник із підстаканниками

У найдорожчому варіанті Tekna+ додано адаптивні фари, електроприводи, камери кругового огляду, навігацію, панорамний дах і потужну акустику Bose з 10 динаміками.

Майже електромобіль

За своєю поведінкою новий Nissan X-Trail e-Power ближче до електромобіля. Річ у тім, що колеса обертають саме електромотори: у повнопривідній версії e-4orce їх два — по одному на вісь.

Сумарна потужність становить 213 к. с., а максимальний крутильний момент величезний — 525 Н∙м. Він доступний практично відразу, тож тяги в Nissan X-Trail e-Power — хоч відбавляй.

1,5-літровий бензиновий турбомотор слугує генератором Фото: Тарас Брязгунов

Та й динаміка дуже непогана — лише 7 секунд до 100 км/год. Звісно, у спортивному режимі кросовер Nissan жвавіший, а ось в Eco реакції на натискання акселератора спокійніші. Цікава особливість: у режимі Eco авто практично не сповільнюється, якщо відпустити газ.

Витрата палива Nissan X-Trail e-Power

Бензиновий 1,5-літровий турбомотор на 163 к. с. не обертає колеса, а виконує роль генератора і виробляє електроенергію. Він працює на стабільних обертах, а тому особливо не чути. За такої схеми автомобілю не потрібна традиційна КПП — тут встановлений редуктор, як в електрокарах.

До того ж, у такому режимі мотор максимально економічний: заявлена витрата пального — 6,3 л/100 км у комбінованому циклі. І цей показник цілком досяжний у реальних умовах: у нас вийшло в середньому 6,4-6,5 л/100 км, а часом витрата знижувалася навіть до 5,4-5,5 л/100 км.

За спокійної їзди можна домогтися витрати 5,4-5,5 л/100 км Фото: Тарас Брязгунов

Фактично, це електромобіль Nissan, який не потребує зарядки. Слід зазначити, що батарея тут все ж таки є і невеликі відстані кросовер може проїхати на електротязі.

Як керується Nissan X-Trail e-Power

Повний привід і кліренс у 192 мм дають змогу не боятися легкого бездоріжжя, тим паче, що є позашляховий і зимовий режими їзди. На асфальті ж обидві провідні осі забезпечують хороше зчеплення.

Від Nissan X-Trail e-Power не варто очікувати захопливої керованості, адже він орієнтований на комфорт. Його легке кермо можна обертати кількома пальцями й інформативності у нього небагато.

Енергоємна підвіска Nissan X-Trail справляється з більшістю вибоїн Фото: Тарас Брязгунов

Підвіска кросовера не найм'якіша, але добре відпрацьовує вибоїни, і навіть з 19-дюймовими дисками їзда комфортабельна. При цьому не можна сказати, що високий кросовер занадто крениться в поворотах.

Новий Nissan X-Trail e-Power доволі тихий, хоча днищу і аркам все ж таки не завадило б більше шумоізоляції, адже і дорожні нерівності деколи поглинаються гучно, і шум шин на 110-120 км/год стає чути.

Гальма доповнені функцією рекуперації. Є й режим e-Pedal, що дає змогу їздити без педалі гальма — авто швидко сповільнюється, якщо відпустити газ.

Фари Nissan X-Trail виконані "двоповерховими" Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Nissan X-Trail e-Power

Звичайно, гібрид Nissan X-Trail дорожчий за бензинову модифікацію. Його вартість стартує з 1 509 250 гривень за передньопривідний варіант Acenta, а повнопривідний кросовер у виконанні Tekna+ обійдеться в 2 050 670 гривень. Втім, у цьому класі є гібридні моделі дорожчі.

Вердикт Фокуса

Новий Nissan X-Trail e-Power — це практично електрокар. Гібрид є альтернативою традиційним електромобілям з акумуляторною батареєю. Він отримав їхні переваги, але зміг нівелювати основні недоліки. Його не потрібно заряджати, а витрати на паливо для генератора невеликі. Кросовер просторий, комфортабельний і багато оснащений, але й дорожчий за суто бензиновий X-Trail — за нові технології завжди доводиться платити.

Плюси Nissan X-Trail e-Power:

мала витрата палива;

просторі салон і багажник;

багате оснащення.

Мінуси Nissan X-Trail e-Power:

висока ціна;

слабка шумоізоляція днища.

Технічні характеристики Nissan X-Trail e-Power