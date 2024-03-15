Новий рекорд: електромобіль Mercedes може подолати понад 1300 км без підзарядки (фото)

У Mercedes Vision EQXX чудова аеродинаміка, енергоефективний мотор та сонячні батареї на даху. Завдяки цьому електрокар здатен легко подолати понад 1000 км на одному заряді.

Електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX продовжує встановлювати рекорди запасу ходу. Нещодавно він продемонстрував, що здатен проїхати 1319 км без підзарядки. Про це повідомляється на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Рекордний заїзд організували на трасі в Аравійській пустелі. За 14 годин 42 хвилини новий Mercedes Vision EQXX подолав 1010 км і після цього заряду батареї вистачало ще на 309 км.

Електрокар здатен проїхати 1319 км на одному заряді Фото: Mercedes-Benz

Середня швидкість автопробігу склала 49,3 км/год. Електромобіль Mercedes Vision EQXX продемонстрував рекордно низьке енергоспоживання – 7,4 кВт∙год на 100 км.

Фактично електрокар Mercedes побив власне ж досягнення – у 2022 році він зміг продемонструвати запас ходу 1202 км та споживання 8,3 кВт∙год на 100 км. Допомогли покращити рекорд сонячні батареї на даху – у пустелі вони ефективніші.

Mercedes Vision EQXX поки вважається прототипом, але в 2025 році перетвориться на серійну модель, яка стане наступником Mercedes CLA.

На даху встановлені сонячні батареї Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes обладнаний 204-сильним мотором із низьким енергоспоживанням та надзвичайно обтічний – має низький аеродинамічний коефіцієнт 0,17.

До того ж, за рахунок карбону електрокар не дуже важкий – 1750 кг. Завдяки такій конструкції він демонструє рекордний запас ходу із відносно невеликою батареєю на 100 кВт∙год.

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