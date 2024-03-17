В Україні з'явився рідкісний надпотужний кросовер BMW із яскравим тюнінгом (фото)

Тюнінг BMW X6 M Competition від Manhart включає карбонові обвіс, капот та розширювачі арок. Потужність 4,4-літрового V8 твін-турбо можуть збільшити до 700 сил.

У Києві помітили нестандартний купе-кросовер BMW X6 2022 року. Автомобіль доопрацьований спеціалістами відомого німецького тюнінг-ательє Manhart. Його світлини з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер отримав обвіс, дифузор та одразу два спойлери Фото: Topcars UA

Цей Manhart MHX6 WB (саме так назвали проєкт), який, судячи з номерів, зареєстрований у Львівській області, створений на базі BMW X6 M Competition. Тюнінгований кросовер упізнається за карбоновими капотом, розширювачами арок та обвісом. До того ж, встановили дифузор і одразу два задніх спойлери. Стандартними є 22-дюймові диски з низкопрофільною гумою.

У оздобленні салону з'явився карбон Фото: Manhart

Карбон з’явився і в салоні BMW X6 M Competition – він розбавляє шкіряне внутрішнє оздоблення. Крім того, передні сидіння отримали накладки на спинки з вуглеволокна.

Тюнінг BMW X6 M Competition від Manhart можна поширити й на двигун. За доплату потужність 4,4-літрового V8 твін-турбо збільшують із 625 до 700 к. с., а максимальний обертовий момент зростає із 750 до 900 Н∙м.

Капот авто повністю виготовлений з вуглеволокна Фото: Topcars UA

Також можна встановити гучніший спортивний вихлоп. А ще в Manhart пропонують доопрацювати пневмопідвіску з використанням деталей від KW Suspensions та занизити авто на 30 мм.

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