В Україні різко виріс попит на авто зі США: найпопулярніші моделі (фото)

Середній вік вживаних авто зі США складає 6,3 року. Найбільшим попитом користуються моделі Tesla, Jeep та Volkswagen.

Українці стали активніше купувати вживані авто зі США. За лютий їх було поставлено на облік 3,3 тис., що одразу на 77% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Частка авто зі США в Україні на вторинному ринку виросла до 19%. Середній вік завезених автомобілів складає 6,3 року.

Tesla Model 3 — найпопулярніше авто зі США в Україні Фото: Tesla

Майже половина ввезених авто зі США (48%) обладнані бензиновими двигунами. Близько третини машин є електромобілями, а частка гібридів і авто з ГБО однакова – по 7%. Решта (приблизно 5%) — дизельні автомобілі.

Разом із тим, серед найпопулярніших американських моделей лідирують електромобілі. Частіше всього в Україну зі США в лютому завозили вживані Tesla. В основному приганяють седани та кросовери.

Найпопулярніші авто зі США в Україні за лютий 2024 року:

Tesla Model 3 – 373 авто. Tesla Model Y – 256 од. Jeep Cherokee – 212. Volkswagen Passat 208 од. Ford Escape – 201 од.

До речі, в Україні активніше купують і автомобілі з Китаю. Переважна більшість із них є електромобілями.

Також Фокус розповідав, що на український ринок вийшли дві доступні моделі Skoda.