Презентовано новий Mitsubishi Pajero Sport: як змінився позашляховик (фото)

Mitsubishi Pajero Sport оновили ззовні та зробили сучаснішим усередині. Турбодизель позашляховика став потужнішим.

У Тайланді представили новий Mitsubishi Pajero Sport. Рамний позашляховик пройшов уже другу модернізацію й надходить у продаж за ціною в еквіваленті 38 600 – 47 000 доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

2,4-літровий турбодизель тепер розвиває 184 к. с. Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Pajero Sport не надто сильно змінився зовні. Його видають нова решітка радіатора та трохи інакші передній і задній бампери. Крім того, запропоновані 18-дюймові литі диски свіжого дизайну. Як і раніше, можна вибрати версію із чорним лакованим декором на кузові.

У салоні встановили нове кермо від Mitsubishi L200 останнього покоління, а також сучаснішу віртуальну панель приладів із діагоналлю 8 дюймів. Для задніх пасажирів тепер доступний монітор у стелі.

Базова комплектація Mitsubishi Pajero Sport розширена – її поповнили адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю "сліпих" зон.

У салоні встановлені нові кермо і панель приладів Фото: Mitsubishi

Знайомий 2,4-літровий турбодизель став трохи потужнішим – розвиває 184 к. с. і 430 Н∙м. Цікаво, що в різних країнах його пропонують як з 8-ступінчастим автоматом, так і з 6-ступінчастим.

Між іншим, до кінця 2024 року повинен дебютувати й повністю новий Mitsubishi Pajero Sport наступного покоління.

Також Фокус розповідав, що планують відродити й Mitsubishi Pajero – він стане розкішним гібридом.