Японський люкс: у Києві помітили розкішний седан Nissan 90-х (фото)

Nissan Cedric — великий седан Е-класу із 220-сильним V6 під капотом. Салон автомобіля 1997 року випуску оздоблений шкірою, а на центральній панелі встановлено тачскрін.

У Києві сфотографували Nissan Cedric 1997 року. Розкішний седан є великою рідкістю не лише в Україні, а будь-де за межами Японії. Його світлини опублікували на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Авто оснащене 220-сильним V6 Фото: chpsh.carspotting

Nissan Cedric – великий задньопривідний седан Е-класу, який випускали з 1960 року. Тривалий час дорога модель була флагманом японської марки.

Конкретно цей Nissan Cedric Y33 належить до дев’ятого покоління моделі, яке продавалося переважно на японському ринку та мало поставлялося на експорт. Саме тому кермо автомобіля розташоване праворуч.

На центральній панелі встановлено сенсорний дисплей Фото: chpsh.carspotting

У 4,86-метрового седана довгий капот і великі круглі фари. Салон Nissan Cedric оздоблений шкірою та деревом. Модель 1997 року навіть обладнана сенсорним дисплеєм на центральній панелі.

Більшість Nissan Cedric Y33 продали в Японії Фото: chpsh.carspotting

Седан Nissan Cedric Y33 обладнаний 3,0-літровим бензиновим V6, який розвиває 220 к. с. і 280 Н∙м. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Існували версії моделі з заднім та повним приводом.

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