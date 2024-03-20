Мініатюрний раритет: одну з перших Honda продали на аукціоні за $80 000 (фото)
Кабріолет Honda S600 сягає усього 3,3 м у довжину та важить 715 кг. Із 600-кубовим мотором маленький спорткар здатен розвинути 140 км/год.
У США на аукціоні Bring a Trailer продали Honda S600 1966 року. За компактне авто заплатили 80 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Досить висока ціна Honda S600 пояснюється тим, що це одна із перших моделей японської марки. Як відомо, спочатку Honda випускала мотоцикли, а автомобілі почали виготовляти з 1963 року. Спочатку з’явився кабріолет Honda S500, а через рік презентували його покращену версію S600.
Усього випустили 11 284 кабріолети. Honda S600 Roadster стала першою моделлю японського бренду, яку почали експортувати в інші країни.
Мініатюрний спорткар Honda S600 Roadster сягає усього 3,3 м у довжину та важить лише 715 кг. Кабріолет обладнано високооборотною 0,6-літровою четвіркою потужністю 57 к. с., як у мотоцилів. Із 4-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість складає 140 км/год.
Конкретно цей кабріолет Honda S600 пофарбований у білий колір, як і боліди японської марки в "Формулі-1". Авто пройшло реставрацію та капремонт двигуна, а його пробіг складає 87 тис. км.
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