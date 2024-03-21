Changan презентував потужний і недорогий аналог Land Rover Defender (фото)

Новий Changan Deepal G318 — великий пятимісний позашляховик із потужною гібридною установкою на 430 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,3 с та проїхати 155 км на електротязі.

Changan презентував новий позашляховик Deepal G318. Модель надійде в продаж у другому кварталі цього року за ціною приблизно від 300 000 юанів ($41 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Changan Deepal G318 — п’ятимісний позашляховик для любителів активного відпочинку. Цифровий індекс у його назві вказує на трасу 318, яка прокладена до гір Тибету. Модель є доступною альтернативою Land Rover Defender.

Авто отримало пластиковий обвіс та позашляхові шини Фото: CarNewsChina

Китайський позашляховик вирізняється брутальним дизайном. У нього високий капот, розширені крила і вертикальні задні стійки даху. Встановлені масивні бампери, захисний пластиковий обвіс, позашляхові шини та додаткова оптика на даху.

Габарити Changan Deepal G318:

довжина — 5010 мм;

ширина — 1985 мм;

висота — 1960 мм;

колісна база — 2880 мм;

маса – 2360 кг.

Позашляховик отримав 430-сильну гібридну установку Фото: CarNewsChina

У салоні Changan Deepal G318 переважають рубані лінії. На передній панелі встановлені два дисплеї, а передні крісла розділені високим тунелем. Об’єм багажника складає 818-1747 л.

Новий Changan Deepal G318 дебютував у повнопривідній гібридній версії на 430 к. с. із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами. Розгін до 100 км/год займає 6,3 с, також авто здатне проїхати 155 км на електротязі.

У салоні переважають рубані лінії Фото: CarNewsChina

Повний привід доповнений електронними центральним і заднім диференціалами. Кут в’їзду складає 27°, а з’їзду – 31°. Керовані задні колеса дозволяють кросоверу робити "танковий" розворот на місці.

До речі, недавно Changan презентував і недорогий гібридний кросовер.

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