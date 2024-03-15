Може з'явитися в Україні: Changan показав потужний кросовер із багатим оснащенням (фото)

У кросовера Changan Uni-Z виразний дизайн и багата комплектація. Модель пропонують у 188-сильній бензиновій та 313-сильній гібридній версіях.

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У Китаї презентували новий Changan Uni-Z. Сімейний кросовер надходить у продаж за ціною від 127 900 до 134 900 юанів ($17 800 – 18 750). Про це повідомляє сайт Ithome.

Кросовер Changan Uni-Z вирізняється обтічним дизайном із високою віконною лінією і великими кутами нахилу переднього та заднього скла. Величезна решітка радіатора поєднується із тоненькими світлодіодними фарами, а на даху встановлений великий спойлер.

На даху встановлений спойлер Фото: Changan

Розміри Changan Uni-Z 2024:

довжина – 4730 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1680 мм;

колісна база – 2795 мм.

Передні сидіння розділені високим центральним тунелем Фото: Changan

У салоні на передній панелі встановлені віртуальний щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю та доповнені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем.

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Крім того, комплектація Changan Uni-Z охоплює функцію розпізнавання обличчя, панорамний дах, камери по колу, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль та систему утримання в смузі руху.

Крісла першого ряда обладнані електроприводом і масажем Фото: Changan

Новий Changan Uni-Z у експортній версії запропонують із 1,5-літровим 188-сильним турбомотором та гібридною установкою на 313 к. с. У останньому випадку розгін до 100 км/год займає 7,4 с, а витрата пального – 5,15 л/100 км. Також плагін-гібрид може проїхати до 125 км на електротязі.

Китайський кросовер Changan Uni-Z має шанси з’явитися в Україні, адже недавно ця марка вийшла на наш ринок.

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