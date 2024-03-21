Від творця Aston Martin: у Британії випустили електрокар для осіб із інвалідністю (відео)
Електрокар Callum eVita обладнаний пандусом, а в його салоні є місце для інвалідного візка. Запас ходу мінівена складає 320 км.
У Великій Британії презентували новий Callum eVita. Електромобіль створили спеціально для людей із інвалідністю. Про це повідомляється на сайті виробника.
Callum eVita – творіння відомого британського дизайнера Аяна Каллума. Він найбільше відомий роботою на Jaguar та Aston Martin. Його перу належать Jaguar XK, XF та XJ, а також Aston Martin DB7 і DB9.
Електромобіль Callum eVita збудований на платформі ЕМР2 та використовує агрегати Citroen Berlingo та Peugeot Rifter. Це обтічний мінівен із коротким високим капотом та зсувними задніми дверима.
Розміри Callum eVita:
- довжина – 4520 мм;
- ширина – 1908 мм;
- висота – 1800 мм;
- колісна база – 2980 мм.
У салоні на першому ряду встановили два сидіння, а на другому — лише одне. Ззаду передбачене місце для інвалідного візка з висувним пандусом. Також встановлені бездротові зарядки для смартфонів, USB-порти, підсклянники, а також різноманітні полиці для багажу та відсіки для дрібних речей.
Електромобіль Callum eVita обладнали 136-сильним мотором та батареєю ємністю 50 кВт∙год. Запас ходу складає 320 км. Підвіска електрокара настроєна на м’яку їзду.
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