Нові недорогі SEAT розсекретили за рік до презентації (фото)

Нові SEAT Arona та Ibiza зміняться зовні й отримають покращену мультимедійну систему. У лінійці очікуються економічні гібридні модифікації.

Опубліковані фото нових SEAT Ibiza та Arona. Хетчбек та компактний кросовер пройдуть чергову модернізацію. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автомобілі стали виразнішими на вигляд Фото: SEAT

Нові SEAT Ibiza та Arona показали під час щорічної пресконференції іспанського автовиробника. Як стало відомо, на ринок вони вийдуть у кінці 2025 року.

На фото видно, що хетчбек і кросовер SEAT стали виразнішими на вигляд. Їм збільшили радіаторну решітку та передній повітрезабірник, а також замінили бампери, фари і ліхтарі.

SEAT Ibiza Фото: SEAT

Салон SEAT Arona та Ibiza 2025 модельного року не показали, проте відомо, що автомобілі отримають покращену мультимедійну систему з новим збільшеним дисплеєм.

Лінійку двигунів SEAT Ibiza та Arona також очікують зміни. Мотори доповнять "м’якою" гібридною установкою, що знизить витрату пального.

SEAT Arona Фото: SEAT

Крім того, стало відомо, що найближчим часом оновлення очікує і на SEAT Leon та Ateca. Вони також зміняться зовні, а ще отримають матричну оптику і нові плагін-гібридні модифікації.

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