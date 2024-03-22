General Motors презентували доступне сімейне авто за $21 500 з великим багажником (фото)

Бюджетний мінівен Chevrolet Spin змінився зовні та отримав повністю новий салон. Комплектацію моделі суттєво розширили.

Представлено новий Chevrolet Spin 2024 модельного року. Бюджетний сімейний мінівен пройшов ґрунтовну модернізацію і виходить на ринок за ціною від 21 500 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну General Motors.

Комплектація Chevrolet Spin розширена Фото: General Motors

Мінівен Chevrolet Spin 2024 презентували в Бразилії, адже там його випускають. Невдовзі стартує і експорт моделі.

Новий Chevrolet Spin став виразнішим на вигляд. Йому збільшили решітку радіатора та встановили "дворівневі" діодні фари. Крім того, замінені бампери, ліхтарі та капот, а в топовій версії встановлений захисний пластиковий обвіс.

Салон Chevrolet Spin повністю новий Фото: General Motors

Салон Chevrolet Spin 2024 зазнав кардинальніших змін і фактично є повністю новим. Замінені кермо, передня панель, дверні карти та сидіння. Уперше з’явилися віртуальний щиток приладів та великий 11-дюймовий тачскрін мультимедійної системи MyLink. Доступні версії на 5 та 7 місць, а об'єм багажника з двома рядами крісел складає 756 л.

Доступні версії на 5 або 7 місць Фото: General Motors

У всіх Chevrolet Spin тепер 6 подушок безпеки. Найдорожча версія отримала безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, Wi-Fi, парктронік, датчики дощу й світла. Також з’явилися системи автоматичного гальмування та контролю "сліпих" зон.

Новий Chevrolet Spin оснащений 1,8-літровим 111-сильним двигуном, який може працювати на бензині чи етанолі. Розгін до 100 км/год займає 11 с, а витрата пального складає 9,5 л/100 км в місті та 7,5 л/100 км на трасі.

Мінівен має місткий багажник Фото: General Motors

Можна вибрати 6-ступінчасті механічну чи автоматичну КПП. Привод тільки передній, але мінівену збільшили кліренс.

Між іншим, недавно General Motors презентували електрокросовер за $12 500 із запасом ходу 500 км.

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