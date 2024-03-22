Маленький Land Cruiser: розкрито подробиці нового позашляховика Toyota FJ (фото)

Toyota Land Cruiser FJ — 4,5-метровий рамний позашляховик із рубаним дизайном. Компактна модель стане наступником Toyota FJ Cruiser.

З’явилася свіжа інформація про майбутній компактний позашляховик Toyota. Молодшого брата Land Cruiser презентують у грудні 2024 року, а його продаж стартує на початку 2025-го. Про це повідомляє японське видання BestCarWeb.

Очікується, що модель назвуть Toyota Land Cruiser FJ і в модельному ряду марки вона замінить позашляховик FJ Cruiser. Очікується, що ціна авто в Японії складе від 3,5 до 4,5 млн ієн ($23 100 – 29 700).

Позашляховик буде молодшим братом Toyota Land Cruiser Фото: BestCarWeb

Судячи з рендерів, рубаний дизайн буде витриманий в дусі Toyota Land Cruiser 250. У позашляховика класичний двооб’ємний профіль із високим капотом, розширеними крилами та вертикальними задніми стійками даху.

Новий Toyota Land Cruiser FJ збудують на рамній платформі бюджетного пікапа Hilux Champ. Позашляховикr буде значно компактнішим за інші Toyota Land Cruiser – 4,5 м у довжину, 1,83 м у ширину та 1,85 м у висоту за колісної бази в 2,75 м.

Модель замінить Toyota FJ Cruiser Фото: BestCarWeb

За даними BestCarWeb, у лінійці моделі не буде дизельних чи гібридних версій. Кросовер дебютує з 2,7-літровим 163-сильним бензиновим двигуном, хоча пізніше лінійку моторів можуть розширити.

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