Ексклюзиви на $55 мільйонів: на аукціон виставили вражаючу колекцію суперкарів (фото)
Колекція нараховує 32 спортивних автомобілі різних років випуску. Вартість деяких суперкарів сягає 3-4 мільйонів доларів.
У Торонто на аукціон RM Sotheby’s виставили величезну колекцію суперкарів. Загальна вартість автомобілів складає близько 55 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.
У колекції зібрані 32 спортивних автомобілі, випущених з 1957 по 2021 рік. Усі вони в ідеальному стані, а більшість з машин мають невеликі пробіги.
Найдорожчими у колекції є чотири ексклюзивних суперкари Ferrari – F50, Enzo, LaFerrari та 288GTO. Їх орієнтовна ціна сягає в 4-4,5 млн доларів. У $3,75 мільйона оцінили дуже рідкісний Maserati MC12.
Серед інших дорогих суперкарів – Ferrari 275 GTB 1967 року та Lamborghini Miura 1972 року, який раніше належав вокалісту гурту Jamiroquai Джею Кею.
У колекції вистачає знаменитих класичних моделей – купе і кабріолет Mercedes-Benz 300 SL, Aston Martin DB5, Lamborghini Countach, Porsche 356 та 911, Shelby GT350, Ferrari 250 GT Lusso і 365 GTB/4 Daytona.
Сучасну епоху репрезентують суперкари Ferrari F40 та SF90, Jaguar XJ220, Bugatti Veyron, McLaren P1 і 720S, Porsche 959, 918 та Carrera GT.
Між іншим, нещодавно на аукціоні RM Sotheby's продали найрідкісніший "Гелендваген".
Також Фокус писав, що в Україні продадуть на аукціоні авто з фільму "Я, Побєда і Берлін".