Ексклюзиви на $55 мільйонів: на аукціон виставили вражаючу колекцію суперкарів (фото)

Колекція нараховує 32 спортивних автомобілі різних років випуску. Вартість деяких суперкарів сягає 3-4 мільйонів доларів.

У Торонто на аукціон RM Sotheby’s виставили величезну колекцію суперкарів. Загальна вартість автомобілів складає близько 55 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

У колекції зібрані 32 спортивних автомобілі, випущених з 1957 по 2021 рік. Усі вони в ідеальному стані, а більшість з машин мають невеликі пробіги.

Ferrari F50 оцінили в 4,5 млн доларів Фото: RM Sotheby's

Найдорожчими у колекції є чотири ексклюзивних суперкари Ferrari – F50, Enzo, LaFerrari та 288GTO. Їх орієнтовна ціна сягає в 4-4,5 млн доларів. У $3,75 мільйона оцінили дуже рідкісний Maserati MC12.

Серед інших дорогих суперкарів – Ferrari 275 GTB 1967 року та Lamborghini Miura 1972 року, який раніше належав вокалісту гурту Jamiroquai Джею Кею.

Ferrari LaFerrari Ferrari Enzo Ferrari 288 GTO Lamborghini Miura Maserati MC12 Ferrari 250 GT Lusso Ferrari 365 GTB/4 Daytona Lamborghini Countach Shelby GT350 Aston Martin DB5 Porsche 959 Mercedes-Benz 300SL Bugatti Veyron Porsche Carrera GT Ferrari 275 GTB

У колекції вистачає знаменитих класичних моделей – купе і кабріолет Mercedes-Benz 300 SL, Aston Martin DB5, Lamborghini Countach, Porsche 356 та 911, Shelby GT350, Ferrari 250 GT Lusso і 365 GTB/4 Daytona.

Сучасну епоху репрезентують суперкари Ferrari F40 та SF90, Jaguar XJ220, Bugatti Veyron, McLaren P1 і 720S, Porsche 959, 918 та Carrera GT.

Між іншим, нещодавно на аукціоні RM Sotheby's продали найрідкісніший "Гелендваген".

Також Фокус писав, що в Україні продадуть на аукціоні авто з фільму "Я, Побєда і Берлін".