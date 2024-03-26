Новий кросовер від Hyundai кине виклик Audi Q7 і Mercedes GLS (фото)
Genesis Neolun — прототип нового великого кросовера GV90. П'ятиметровий автомобіль має розкішний салон із поворотними кріслами та підігрівом підлоги.
Оприлюднені перші фото Genesis Neolun. Концепткар презентують завтра, 27 березня, на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляється на офіційному сайті преміального бренду концерну Hyundai.
Новий Genesis Neolun є прототипом майбутнього сімейного кросовера GV90. Преміальна модель стане конкурентом Audi Q7, Lexus TX та Mercedes-Benz GLS. Її можуть представити до кінця нинішнього року.
Кросовер Genesis Neolun сягає понад 5 метрів у довжину і вирізняється досить елегантним дизайном із плавними формами кузова. У нього довгий капот, висока віконна лінія та тоненькі стійки даху. Світлодіодна передня оптика імітує радіаторну решітку Genesis. Замість дзеркал заднього виду встановлено камери.
У оздобленні салону Genesis Neolun використані шкіра та кашемір, а підлога оздоблена деревом та має підігрів. По центру передньої панелі встановлено один великий дисплей.
У інтер’єрі встановлено чотири окремі сидіння, причому передні крісла можуть розвертатися. Відомо, що серійний кросовер Genesis GV90 також матиме версію із трьома рядами сидінь.
Характеристики Genesis GV90 поки не розголошують. Скоріше за все, кросовер запозичить 3,5-літровий V6 твін-турбо (на 380 або 415 к. с.) у спорідненого седана Genesis G90, з яким він ділить платформу. Утім, не виключена поява і електричної модифікації.
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