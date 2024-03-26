В Україні виявили раритетний експортний "Запорожець" зі збільшеною потужністю (відео)

Експортний ЗАЗ-968 МЕ вирізняється покращеним салоном із пасками безпеки на всіх сидіннях. До того ж, "Запорожець" обладнали потужнішим двигуном.

Колекція київського музею "Колеса історії" поповнилася новим автомобілем — ЗАЗ-968 МЕ. Це рідкісна експортна модифікація "Запорожця". Про неї розповів засновник музею Павло Лозовенко на Youtube-каналі Oldcarservice TV.

Автомобіль отримав потужніший двигун Фото: скриншот / YouTube

Такий ЗАЗ-968 МЕ випускали недовго – з 1980 по 1983 рік. Оскільки їх поставляли за кордон, то в Україні таких автомобілів залишилися одиниці.

Наразі невідомо, як першому власнику з Кіровоградської області вдалося дістати раритетний "Запорожець". Майже весь час автомобіль перебував у одних руках та досить непогано зберігся. Його пробіг — 64,6 тис. км.

"Запорожець" добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

"Запорожець" ЗАЗ-968 МЕ відрізняється покращеним салоном із пасками безпеки не лише на передніх, але й на задніх сидіннях.

Проте основною відмінністю експортної моделі є потужніший двигун. Завдяки карбюратору ВАЗ і інакшому впуску 1,2-літрова четвірка розвиває 45 к. с., проте й витрата пального була більшою.

Тепер ЗАЗ-968 МЕ доведуть до ладу. Раритетний "Запорожець" стане музейним експонатом.

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