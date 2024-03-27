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Практичний побратим Tucson: Hyundai представили стильний і доступний пікап (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Hyundai | У Hyundai Santa Cruz нові решітка радіатора та фари

Пікап Hyundai Santa Cruz змінився зовні та отримав повністю новий салон. Модель пропонують із бензиновими двигунами потужністю до 281 к. с.

На автошоу в Нью-Йорку презентували новий Hyundai Santa Cruz. Компактний пікап пройшов оновлення услід за спорідненим кросовером Tucson і невдовзі надійде у продаж за ціною менш ніж $30 000. Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського виробника.

Пікап пропонують із 2,5-літровими бензиновими двигунами
Фото: Hyundai

Пікап Hyundai Santa Cruz упізнається за новою прямокутною решіткою радіатора, зміненими фарами й ліхтарями. Позашляхова версія XRT отримала масивніший пластиковий обвіс і нові 18-дюймові шини для бездоріжжя.

Версія XRT відрізняється позашляховим обвісом
Фото: Hyundai

Салон Hyundai Santa Cruz зазнав серйозніших змін. Як і новий Hyundai Tucson, пікап отримав нове кермо та змінено передню панель із двома 12,3-дюймовими дисплеями.

Зявилися і нові функції — доступ в салон зі смартфону, бездротові Apple CarPlay та Android Auto, контроль втоми водія та камери для "сліпих" зон.

У салоні встановили нові кермо та передню панель
Фото: Hyundai

Як і раніше, пікап Hyundai Santa Cruz пропонують із 2,5-літровими бензиновими двигунами — 194-сильним атмосферним і 281-сильним з турбонаддувом. Обидві версії обладнані 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним.

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