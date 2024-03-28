Наступника Kia Ceed розсекретили до презентації (фото, відео)

Хетчбек Kia K4 має виразніший вигляд, аніж попередник Ceed. Авто отримає нові опції та два великих дисплеї в салоні

Новий Kia K4 запропонують не лише в кузові седан, але й як хетчбек. Нова модель замінить Kia Ceed. Перші фото новинки показали під час презентації чотиридверного K4 на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Ручки задніх дверей сховані в стійках даху Фото: скриншот / YouTube

Хетчбек Kia K4 вирізняється цікавим рубаним дизайном. Передня частина в нього така ж, як і в седана (за винятком декору), а от ззаду в нього товсті вертикальні стійки даху. Заднє скло прикрите спойлером, а ручки задніх дверей сховані.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: скриншот / YouTube

Салон хетчбека не показали, але навряд чи він відрізнятиметься від інтер’єра седана. Це значить, що новий Kia K4 отримає два дисплеї на передній панелі. Серед опцій будуть доступ в салон зі смартфона, електропривід сидіння водія з пам’яттю налаштувань, вентиляція крісел та система напівавтономного руху.

Скоріше за все, хетчбек Kia K4 будуть оснащати бензиновими двигунами об’ємом 2,0 л (147 к. с.) і 1,6 л турбо (190 к. с.), а також механічною або автоматичною КПП. На європейському ринку можуть запропонувати й інші мотори об'ємом 1,0 і 1,5 л. П'ятидверну модель презентують до кінця року.

Раніше Фокус розповідав про недорогий пікап Hyundai на базі Tucson.

Також ми писали про незвичний позашляховий мінівен Toyota.