Доступний брат Land Cruiser: з'явилося перше офіційне фото нового позашляховика Toyota

Позашляховик Toyota 4Runner 2025 порідниться з Land Cruiser та пікапом Tacoma. Очікуються бензинові та гібридні модифікації авто.

Новий Toyota 4Runner 2025 показали на першому офіційному тизері. Шосте покоління позашляховика презентують у найближчі місяці. Про це повідомляє сайт Motor1.

На фото зображена частина дверей багажника Toyota 4Runner із брутальним рубаним дизайном. Передня ж частина авто, скоріше за все, буде запозичена у пікапа Toyota Tacoma, як це було в 4Runner попередніх поколінь. Це значить, що він стане більш атлетичним на вид – із широкою решіткою радіатора та роздутими крилами.

Позашляховик нагадуватиме пікап Toyota Tacoma Фото: Motor1.com

Деталі салону також запозичать у Toyota Tacoma, тобто варто очікувати появи рубаних поверхонь. Також уперше з’явиться віртуальний щиток приладів.

Як Tacoma, так і новий Toyota 4Runner тепер є побратимами Land Cruiser 250 та 300, адже збудовані на тій же рамній платформі TNGA-F. Проте за рахунок використання деталей від пікапа позашляховик буде доступнішим.

Позашляховик Toyota 4Runner 2025 запозичить у побратимів двигуни – 2,4-літрові бензинові турбомотори на 231 і 282 к. с., а також 326-сильну гібридну установку.

Звісно ж авто збереже повний привод із понижуючою передачею та блокуваннями диференціалів. Очікується і версія TRD зі збільшеним кліренсом і позашляховими шинами.

До речі, невдовзі Toyota випустить і компактний рамний позашляховик Land Cruiser FJ.

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