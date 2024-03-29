На аукціон виставили рідкісне і незвичне американське авто від знаменитого стиліста (фото)

Усього випустили лише три Buehrig Carriage-Roof Coupe. Екстравагантний спорткар в ретростилі був найдорожчим американським авто початку 80-х.

У США на аукціон Premiere Auction виставлений раритетний Buehrig Carriage-Roof Coupe 1981 року. Це одне із найнезвичніших авто із США. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Усього випустили лише три таких авто

Buehrig Carriage-Roof Coupe – творіння знаменитого американського дизайнера Гордона Б’юріга. Він прославився як автор Cord 812, Lincoln Continental MKII та Auburn Speedster.

Гордон Б’юріг ніколи не боявся сміливих дизайнерських рішень. Не дивно, що Buehrig Carriage-Roof вирізняється дуже нестандартною зовнішністю з елементами ретростилю. Збирали авто вручну.

Салон оздоблений шкірою та деревом

Салон Buehrig оздоблений дорогою шкірою та деревом. Його обладнали кондиціонером, підсилювачем керма, електросклопідйомниками та потужною аудіосистемою. Ззаду передбачений невеликий багажник з оригінальною відкидною кришкою.

Багажник обладнали оригінальною кришкою

В основі Buehrig Carriage-Roof лежить шасі Chevrolet Corvette C3. Спорткар поділився і силовим агрегатом – 5,7-літровим 190-сильним V8 і 3-ступінчастою автоматичною КПП.

Двигун запозичили в Chevrolet Corvette

Усього планували випустити 50 машин, але зібрали лише три. Суперечливий дизайн і дуже висока ціна в 130 000 доларів ($460 000 за сучасним курсом) відштовхнули покупців. Конкретно це авто проїхало всього 4220 км. Воно стояло в гаражі та чудово збереглося.

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