Легендарна капсула часу: виявлено культовий 23-річний BMW в новому стані (фото)

BMW M5 E39 — знаменитий спортивний седан із 400-сильним V8 під капотом. Авто здатне розігнатися до сотні за 4,9 с і розвинути 250 км/год.

У США виявили ідеально збережений седан BMW M5 2001 року. Культове спортивне авто виглядає як нове. Про нього розповідає сайт Carscoops.

Седан пофарбований у дуже рідкісний колір Фото: carscoops.com

Цей BMW M5 E39 мало експлуатувався та зберігався в гаражі. Перший власник володів автівкою до 2023 року та дбав про неї. Пробіг седана за 23 роки складає всього 40 тис. км. Кузов і салон авто в ідеальному стані, тому його цілком можна назвати капсулою часу.

BMW M5 E39 оснащений клімат-контролем та електроприводом крісел Фото: carscoops.com

Нещодавно цей BMW M5 E39 продали за 98 000 доларів. Висока ціна обумовлена як станом авто, так і його рідкістю.

Справа в тому, що у цього BMW M5 особливий темно-зелений колір кузова та карамельна шкіра в салоні. Виготовлено лише 71 авто в такій комплектації. Оснащення також включає люк, електропривід сидінь та клімат-контроль.

Салон BMW M5 оздоблений шкірою карамельного кольору Фото: carscoops.com

BMW M5 E39 зараз цінується колекціонерами та став сучасною класикою. Спортивний седан випускали з 1997 по 2003 рік і всього зібрали близько 20,5 тисяч авто.

Під капотом встановлено 400-сильний V8 Фото: carscoops.com

Під капотом BMW M5 встановлено високооборотний 4,9-літровий V8 потужністю 400 к. с. Із 6-ступпінчастою механічною КПП спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

До речі, недавно такий самий BMW M5 E39 і ще два спорткари німецької марки ввезли в Україну — їх помітили на автовозі у Львові.

Також Фокус розповідав, що в Україні виявили 50-річний мотоцикл "Дніпро" без пробігу.