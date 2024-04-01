Старий Ford 1968 року виставили на продаж за ціною нового Lamborghini (фото)
Ford Mustang CobraJet — рідкісна заряджена версія спорткара із 7,0-літровим V8 під капотом. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути понад 200 км/год.
У США на аукціон еBay виставили Ford Mustang 1968 року. За спорткар планують отримати 215 000 доларів – як за новий Lamborghini Urus. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.
Як правило, класичні Ford Mustang значно дешевші. Проте конкретно цей автомобіль належить до рідкісної зарядженої версії CobraJet. До того ж, це модель першої лімітованої серії – таких купе випустили всього 50.
Головна відмінність Ford Mustang CobraJet ховається під капотом. Там встановлено величезний 7,0-літровий V8. На папері його потужність складала 335 к. с., але в реальності складала близько 400 к. с. Її занизили, аби зекономити на страхуванні (в США в 60-х його вартість залежала від потужності).
Із 4-ступінчастою механічною КПП Ford Mustang CobraJet здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 13,5 с. Максимальна швидкість перевищує 200 км/год.
Цей Ford Mustang 1968 року виявили з пробігом всього 13 100 км. Він пройшов повну реставрацію і виглядає як новий.
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