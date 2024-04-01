Старий Ford 1968 року виставили на продаж за ціною нового Lamborghini (фото)

Ford Mustang CobraJet — рідкісна заряджена версія спорткара із 7,0-літровим V8 під капотом. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути понад 200 км/год.

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Спорткар обладнаний 7,0-літровим V8 Фото: ebay.com

Як правило, класичні Ford Mustang значно дешевші. Проте конкретно цей автомобіль належить до рідкісної зарядженої версії CobraJet. До того ж, це модель першої лімітованої серії – таких купе випустили всього 50.

Розгын до 100 км/год займає 5,4 с Фото: ebay.com

Головна відмінність Ford Mustang CobraJet ховається під капотом. Там встановлено величезний 7,0-літровий V8. На папері його потужність складала 335 к. с., але в реальності складала близько 400 к. с. Її занизили, аби зекономити на страхуванні (в США в 60-х його вартість залежала від потужності).

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Із 4-ступінчастою механічною КПП Ford Mustang CobraJet здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 13,5 с. Максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

Автомобіль пройшов повну реставрацію Фото: ebay.com

Цей Ford Mustang 1968 року виявили з пробігом всього 13 100 км. Він пройшов повну реставрацію і виглядає як новий.

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