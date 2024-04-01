Старый Ford 1968 года выставили на продажу по цене нового Lamborghini (фото)

Ford Mustang CobraJet — редкая заряженная версия спорткара с 7,0-литровым V8 под капотом. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить более 200 км/ч.

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Спорткар оборудован 7,0-литровым V8 Фото: ebay.com

Как правило, классические Ford Mustang значительно дешевле. Однако конкретно этот автомобиль относится к редкой заряженной версии CobraJet. К тому же, это модель первой лимитированной серии — таких купе выпустили всего 50.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с Фото: ebay.com

Главное отличие Ford Mustang CobraJet скрывается под капотом. Там установлен огромный 7,0-литровый V8. На бумаге его мощность составляла 335 л. с., но в реальности составляла около 400 л. с. Ее занизили, чтобы сэкономить на страховании (в США в 60-х его стоимость зависела от мощности).

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С 4-ступенчатой механической КПП Ford Mustang CobraJet способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 13,5 с. Максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Автомобиль прошел полную реставрацию Фото: ebay.com

Этот Ford Mustang 1968 года обнаружили с пробегом всего 13 100 км. Он прошел полную реставрацию и выглядит как новый.

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