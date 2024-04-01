Недорогий спортивний кросовер Toyota за $10 000 вперше показали на фото і відео

Toyota Urban Cruiser Taisor стане одним із найдоступніших кросоверів японської марки. Чотириметрове авто вирізняється стрімким дизайном із похилим дахом.

Toyota готує компактний купе-кросовер Urban Cruiser Taisor. Презентація моделі відбудеться у квітні, а поки на Youtube-каналі японського виробника опублікували відео з новою моделлю.

Модель розробляють разом із Suzuki Фото: скриншот / YouTube

Короткий ролик дає зрозуміти, що новий Toyota Urban Cruiser Taisor буде створений на базі Suzuki Fronx. Купе-кросовери дуже схожі зовні – у них похила лінія даху, високий капот та випуклі розширені крила. Модель від Toyota відрізняється дизайном передньої частини з оптикою в дусі Toyota Land Cruiser 300, а також іншими 17-дюймовими дисками.

Салон Toyota Urban Cruiser Taisor не показали, проте відомо, що він не надто відрізнятиметься від інтер’єру Suzuki Fronx. Це значить, що кросовер отримає 9-дюймовий тачскрін і проєкцію на лобове скло. Серед опцій будуть камери кругового огляду та бездротова зарядка для смартфонів.

Чотириметровий кросовер Toyota Urban Cruiser Taisor запропонують із бензиновими двигунами об’ємом 1,2 л (90 к. с.) та 1,0 л турбо (100 к. с.).

Виробництво моделі налагодять у Індії. Стартова ціна Toyota Urban Cruiser Taisor складе близько 10 000 доларів, тобто це буде один із найдорожчих кросоверів марки.

До речі, компактний доступний кросовер готує і Ford. Його зображення недавно попали в інтернет.

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