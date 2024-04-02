Потужного конкурента VW Golf GTI від Opel розсекретили до прем'єри (фото)

Хетчбек Opel Astra Irmscher отримав агресивний обвіс та велике заднє антикрило. Потужність силової установки збільшили до 260 сил.

Opel Astra отримає яскраву заряджену модифікацію, яка стане наступницею знаменитих моделей ОРС. Перші зображення хетчбека опублікували на сайті німецького ательє Irmscher.

Ця компанія давно виконує тюнінг Opel. Заряджену версію Astra можуть випустити невеликою серією, адже у виробничі потужності підприємства Irmscher не дозволяють масове виробництво автомобілів.

Ззаду встановлене величезне антикрило Фото: Irmscher

Новий Opel Astra Irmscher створювали, надихаючись автомобілями для ралі та кільцевих перегонів. Хетчбек отримав обвіс, дифузор та велике антикрило, а його колісні арки розширені. Передня частина має агресивніший вигляд. До того ж, автомобіль занижений та отримав 20-дюймові диски Hydra Star.

Тюнінг Opel Astra від Irmscher покращить і динамічні характеристики хетчбека. Для доопрацювання обрали плагін-гібридну версію моделі із 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Її потужність планують збільшити із 225 до 260 к. с., тобто авто зможе конкурувати з Volkswagen Golf GTI.

Раніше Фокус розповідав про екстремальний тюнінгований BMW 2 Series на 1500 сил.

Також ми розповідали про тюнінгований Rolls-Royce Cullinan із позолотою.