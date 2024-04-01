1500 сил і 2,5 с до сотні: який вигляд має найшвидший BMW у історії (відео)

Тюнінг BMW M240i xDrive збільшив потужність його турбодвигуна до 1500 сил. Спорткар долає четверть милі з місця всього за 8 секунд.

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На вигляд це звичайний BMW M240i xDrive. Тюнінговане авто видають хіба гоночні шини на дисках BBS та повітрозабірник на капоті. В салоні встановили спортивні сидіння.

Спорткар розганяється до сотні за 2,5-2,6 с Фото: скриншот / YouTube

Двигун BMW M240i xDrive серйозно доопрацювали. Робочий об’єм турбошістки збільшили до 3,2 л, а також встановили нову турбіну. Крім того, замінені поршні, головка блока циліндрів та розподільчі вали. Автоматичну 8-ступінчасту КПП посилили та встановили нові вісі.

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У результаті потужність виросла до 1500 к. с. До того ж, спорткар BMW полегшили. Розгін до 100 км/год займає 2,5-2,6 с, а спринт на ¼ милі (402 м) займає 7,9 с, причому швидкість на фініші складає 280 км/год. Це найпотужніший і найшвидший BMW у світі.

Власник планує продовжити тюнінг BMW 2 Series, тому невдовзі купе може стати ще швидшим.

До речі, недавно в Києві зявився найшвидший кросовер BMW за 9 мільйонів гривень.

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