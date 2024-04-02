Недорогий люкс: представлено доступнішого конкурента Audi A8 та Lexus LS від Kia (фото)
Kia K9 оновили зовні та розширили комплектацію моделі. Представницький седан пропонують із бензиновими V6 потужністю від 250 до 370 сил.
У Південній Кореї презентували новий Kia K9. Флагманська модель марки пройшла повторне оновлення і надходить у продаж за ціною від 43 800 до 64 200 доларів. Про неї розповіли на офіційному сайті Kia.
Седан Kia K9 (також відомий як K900) – це велика представницька модель F-класу довжиною понад 5 метрів. Він є доступнішою альтернативою Audi A8 та Lexus LS. Авто вирізняється солідним стриманим дизайном. Модель 2024 року пізнається за зміненою решіткою радіатора та новими 19-дюймовими дисками.
Крім того, розширено палітру кольорів кузова та варіантів внутрішнього оздоблення. Проте у всіх Kia K9 2024 салон обшитий дорогою шкірою Nappa та деревом. На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї.
Передні крісла тепер оснащені не лише електроприводом, підігрівом та вентиляцією, але й функцією масажу. Крім того, базова комплектація Kia K9 2024 охоплює тризонний клімат-контроль, камери 360-градусного огляду, паркувальний автопілот та адаптивний круїз-контроль. Серед опцій з’явилися функція доступу в салон зі смартфону та система напівавтономного руху.
Новий Kia K9 доступний із бензиновими V6 об’ємом 3,3 л (250 і 370 к. с.) та 3,8 л (315 к. с.). Усі версії оснащені 8-ступінчастим автоматом, а привід може бути заднім або повним.
До речі, недавно презентували й новий седан Kia K4, який став наступником доступної моделі Cerato.
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