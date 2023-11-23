Рекордна сума: скільки грошей принесло державі українське кіно 2023 року (інфографіка)

За даними Держкіно, цього року в державну скарбницю повернулося в 4,5 раза більше коштів, отриманих від прокату фільмів, ніж минулого.

2023 року фільми, зняті за підтримки Державного агентства України з питань кіно, принесли державі 31,4 мільйона гривень. Ця сума є рекордною для нашої країни та в 4,5 перевищує торішню, пише Forbes, посилаючись на звіт Держкіно.

Як зазначають автори статті, якщо Держкіно фінансово підтримує виробництво фільму, то отримує відсоток від його комерційного використання. Розмір відсотка прописується в договорі між продюсерами та агентством.

Повідомляється, що загальна сума повернутих Держкіно коштів за останні п'ять років становить 91 мільйон гривень.

Доходи від популярних фільмів Фото: Forbes

За даними Держкіно, у 2023 році найбільше грошей державі повернув мультфільм "Мавка". Агентство витратило на виробництво 49,5 мільйона гривень, а отримало — 12,4 мільйона.

Фільм "Довбуш" повернув до державної скарбниці 1,9 мільйона гривень, тоді як Держкіно вклало в нього 20 мільйонів.

У картину "Люксембург, Люксембург" держава вклала 20 мільйонів гривень, отримавши в підсумку 6,3 мільйона повернення.

Фільм "Снайпер. Білий ворон" повернув державі 2,2 мільйона за фінансування у 24 мільйони.

Доходи Держкіно від українських фільмів за останні роки Фото: Forbes

Нагадаємо, 21 листопада, у приміщенні музею історії України у Другій світовій війні відбувся закритий передпоказ документальної картини Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба". Іншими словами, документальна стрічка являє собою хроніку початку війни очима українських людей.

Раніше, 20 листопада, пресслужба Державного агентства з питань кіно повідомила, що стрічка "ГКЧП" українського режисера Аркадія Непиталюка стала найкращим ігровим фільмом на 39th INTERFILM — International Short Film Festival Berlin.