Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українським митцем

Після початку масштабної війни, яку Росія розпочала проти України у лютому 2022 року, інші музеї світу також переосмислили походження художників, яких вважали росіянами.

Фінський музей Ateneum визнав Іллю Рєпіна українським художником. Подробиці повідомило видання Suomen Kuvalehti.

Робота митця перебуває у постійній експозиції музею. Тепер найбільший художній музей Фінляндії показує Рєпіна як українця.

Інші музеї також переосмислили походження художників, яких вважали росіянами. Це відбулося початку після масштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

У 2021 році відбулася велика виставка робіт Іллі Рєпіна. Вона була організована у співпраці Музею російського мистецтва з Третьяковською галереєю. На заході відвідувачі дізналися подробиці щодо народження художника на території сучасної України, але представляла його як росіянина. Після відповідних контактів з українськими активістами та роз'яснень найбільший художній музей Фінляндії змінив національність Рєпіна.

Лукаш Стасевський – один із тих, хто бореться за відновлення ідентичності митця. Він є відомим у Фінляндії музикантом українського походження. У 2021 році чоловік заявив, що на виставці у музеї недостатньо інформації стосовно широких зв'язків художника з українською культурою.

"Рєпін виріс в Україні, українська тематика була невід'ємною частиною його творчості", – пояснив Стасевський.

Нагадаємо, у лютому Метрополітен-музей у США визнав Рєпіна, Куїнджі та Айвазовського українцями. Установа змінила підписи до картин художників, виставлених у галереї.