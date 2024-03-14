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У "Океану Ельзи" вийде унікальний альбом: чим він особливий (відео)

Олександра Мандровська
Фото: okeanelzy_official/ Instagram | Святослав Вакарчук заявив про те, що вперше в історії "Океан Ельзи" випустить альбом англійською мовою.

Лідер гурту Святослав Вакарчук вважає, що українські творчі діячі повинні просувати вітчизняну культуру за кордоном. Саме тому музиканти зважилися на новий для себе крок: записати альбом із треків англійською мовою.

Музиканти українського гурту "Океан Ельзи" планують уперше у своїй історії записати англомовні треки. Про це у відповідному відео, опублікованому на сторінці гурту в соціальній мережі Instagram, розповів фронтмен Святослав Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" почав з того, що нагадав про кінопремію "Оскар", яку Україна отримала вперше в історії за стрічку "20 днів у Маріуполі". На думку Вакарчука, культурні діячі країни й надалі мають працювати над тим, щоб голос України продовжував звучати сильно й натхненно.

"Саме тому з гордістю повідомляю, що вперше у своїй історії "Океан Ельзи" збирається випустити музику англійською мовою. Ми дуже щасливі та зосереджені. Голоси України підіймаються все вище і вище", — сказав Вакарчук.

Він додав, що новий альбом українською мовою вийде, як і було заплановано, восени 2024 року. Він буде присвячений 30-річчю створення музичного гурту.

Шанувальники "Океану Ельзи" позитивно сприйняли цю новину і залишили під відео фронтмена підбадьорливі коментарі:

  • Удачі вам. Це реально круте рішення.
  • Чекаємо.
  • Удачі, хлопці.
  • Дуже приємно почути улюблену музику іншою мовою.
  • Чекаю. Уже хочу послухати.
  • Це просто фантастика. Весь світ буде підспівувати.
  • Я пишаюся вами та бажаю успіху.
  • Гарна новина.
  • Це супер новина! І дуже хотілося б побачити на великих екранах тексти пісень англійською мовою під час виконання українською для кращого розуміння.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року Вакарчук заспівав на Антонівському мосту в Херсоні. Фронтмен "Океану Ельзи" обрав для культурної акції пісню "Човен". За словами Святослава Вакарчука, у тому, що сингл виконали на зруйнованому окупантами мосту, є певний символізм.

А на початку серпня 2022 року Coldplay разом із Вакарчуком виконали в Брюсселі хіт "Океану Ельзи". Музиканти виконали один із хітів українського рок-гурту разом із фронтменом "Океану Ельзи", який піднявся до них на сцену. При цьому в лідера Coldplay на зап'ясті був браслет у кольорах українського прапора.