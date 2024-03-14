У "Океану Ельзи" вийде унікальний альбом: чим він особливий (відео)

Лідер гурту Святослав Вакарчук вважає, що українські творчі діячі повинні просувати вітчизняну культуру за кордоном. Саме тому музиканти зважилися на новий для себе крок: записати альбом із треків англійською мовою.

Музиканти українського гурту "Океан Ельзи" планують уперше у своїй історії записати англомовні треки. Про це у відповідному відео, опублікованому на сторінці гурту в соціальній мережі Instagram, розповів фронтмен Святослав Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" почав з того, що нагадав про кінопремію "Оскар", яку Україна отримала вперше в історії за стрічку "20 днів у Маріуполі". На думку Вакарчука, культурні діячі країни й надалі мають працювати над тим, щоб голос України продовжував звучати сильно й натхненно.

"Саме тому з гордістю повідомляю, що вперше у своїй історії "Океан Ельзи" збирається випустити музику англійською мовою. Ми дуже щасливі та зосереджені. Голоси України підіймаються все вище і вище", — сказав Вакарчук.

Він додав, що новий альбом українською мовою вийде, як і було заплановано, восени 2024 року. Він буде присвячений 30-річчю створення музичного гурту.

Шанувальники "Океану Ельзи" позитивно сприйняли цю новину і залишили під відео фронтмена підбадьорливі коментарі:

Удачі вам. Це реально круте рішення.

Чекаємо.

Удачі, хлопці.

Дуже приємно почути улюблену музику іншою мовою.

Чекаю. Уже хочу послухати.

Це просто фантастика. Весь світ буде підспівувати.

Я пишаюся вами та бажаю успіху.

Гарна новина.

Це супер новина! І дуже хотілося б побачити на великих екранах тексти пісень англійською мовою під час виконання українською для кращого розуміння.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року Вакарчук заспівав на Антонівському мосту в Херсоні. Фронтмен "Океану Ельзи" обрав для культурної акції пісню "Човен". За словами Святослава Вакарчука, у тому, що сингл виконали на зруйнованому окупантами мосту, є певний символізм.

А на початку серпня 2022 року Coldplay разом із Вакарчуком виконали в Брюсселі хіт "Океану Ельзи". Музиканти виконали один із хітів українського рок-гурту разом із фронтменом "Океану Ельзи", який піднявся до них на сцену. При цьому в лідера Coldplay на зап'ясті був браслет у кольорах українського прапора.