Для ремонту непридатні: дрони ЗСУ підірвали три російські танки на Донбасі (відео)

Два танки підірвалися на міні, а ще один налякані окупанти кинули цілим і неушкодженим. Українські військові добили їх, щоб росіяни не змогли знову привести їх до ладу.

Підрозділ "Очі відплати" 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України за допомогою дронів знищив одразу три російські танки на Донбасі. Telegram-канал "Диванно-штурмова бригада" опублікувала відео.

Як розповіли військові, російські танкісти пошкодили Т-80БВ та Т-72А, наїхавши на міни після атаки українських позицій у селищі Невельське, яке розташоване за 10 км від Донецька. Окупанти спробували евакуювати танки для ремонту ще одним Т-72А, але їм завадили дрони-камікадзе.

Оператор підрозділу "Очей відплати" почергово уразив бойові машини супротивника ударними FPV-дронами, внаслідок чого вони спалахнули і вибухнули, ймовірно, через детонацію боєкомплекту. Судячи з ролика, Т-72А, який приїхав відтягнути танки, теж був пошкоджений вибухом, але залишився відносно цілим.

Зазначається, що росіяни кинули повністю робочий танк Т-72Б у лісосмузі та втекли, побоюючись за своє життя. Український оператор підірвав його дроном-камікадзе, щоб танкісти не змогли забрати техніку.

"Пілот чудово впорався із завданням і трьома дронами знищив три танки", — зазначили автори публікації.

Раніше писали, як дрон ЗСУ добив російський танк, який тягли на ремонт. Бойова машина росіян наїхала на міну і не змогла рухатися далі, її намагався витягнути інший екіпаж, але український оператор направив БПЛА у відкритий люк.

З'явилася інформація, що Росія відправляє на фронт танки 1948 випуску через брак сучасної техніки. Дослідники помітили переміщення старих Т-55, які дещо модернізували.