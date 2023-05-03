У РФ заявили про створення високоточних "розумних" авіабомб на базі ФАБ-250: як це можливо

Бомби отримали крила й електроніку, яка дозволяє їм завдавати ударів на відстані до 80 км, стверджує джерело.

Росіяни встановили на авіаційні бомби ФАБ-250 навігаційні системи, перетворивши їх на високоточні боєприпаси. Про це пише російське інформаційне агентство ТАСС, посилаючись на джерело в оборонно-промисловому комплексі.

За його словами, інженери в РФ вирішили модифікувати ФАБ-250, для чого встановили їх на крилатих платформах і додали інерційну навігаційну систему. Поліпшена бомба може планувати до цілі на відстань до 80 км, якщо літак скине її на швидкості 800-900 км/год.

Джерело додало, що Росія вже застосовує керовані бомби на війні в Україні, скидаючи їх із багатофункціональних бомбардувальників Су-34. Як пише ТАСС, офіційно цю інформацію російська влада не підтверджує.

ФАБ-250 — радянська авіабомба, оснащена фугасною боєголовкою. Боєприпас важить 250 кг і застосовується авіацією ЗС РФ, а також деяких пострадянських республік та деякими країнами, що їх імпортують. Бомбу використовували, зокрема, під час багатьох конфліктів у Азії та Африці.

У квітні писали, що армія Росії використовує до 20 запланованих авіаційних бомб на добу. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, російські літаки запускають їх за межами досяжності української ППО.

У березні стало відомо, що українська авіація використовує розумні бомби JDAM, які одержала від США. Ці боєприпаси не дуже потужні, але дають змогу дуже точно уражати російські цілі.

У січні з'явилася інформація, що в Росії розробили аналог систем JDAM для управління бомбами ФАБ-500. До них приробили крила, щоб збільшити дальність ударів.