"Не готові до ударних БПЛА": прикордонники Білорусі зганьбилися, збиваючи український дрон (відео)

Білоруським військам не варто навіть намагатися нападати на Україну, якщо вони не можуть впоратися із неповоротким розвідувальним БПЛА, вважає журналіст Андрій Цаплієнко.

Прикордонні війська Білорусі показали свою нездатність протистояти українським дронам. Такого висновку дійшов український журналіст Андрій Цаплієнко, прокоментувавши відеозапис на своєму Telegram-каналі.

Нещодавно в соціальних мережах з'явився ролик, на якому знято спроби білоруських прикордонників збити розвідувальний безпілотник неподалік кордону. Андрій Цаплієнко опублікував запис, зроблений українськими військовими за допомогою того самого дрона, і порадив білорусам навіть не думати про якийсь наступ на Україну.

Білоруські солдати під керівництвом лейтенанта кілька хвилин марно намагалися потрапити по БПЛА з автоматів Калашнікова. Якогось моменту офіцер наказав військовим лягти на спину і стріляти з такого положення, що ніяк не збільшило їх точність.

"Дивлячись на дії білоруських прикордонників, можна сказати, що вони не готові до протидії ударним "Мавікам", якщо навіть звичайний спостережний малорухливий БПЛА для них — важка ціль", — прокоментував Цаплієнко. — "З точки зору операторів бойових дронів, ці персонажі вже були б "200", і з поля бою вони поїхали б у чорних поліетиленових пакетах".

У лютому прикордонники Білорусі повідомили про захоплений український дрон. Вони стверджують, що українці запустили безпілотник для спостереження за кордоном, але його вдалося приземлити за допомогою антидронової гармати.

У березні дрони атакували аеродром "Мачулищі" у Білорусі, пошкодивши військовий літак А-50. Як заявив президент країни Олександр Лукашенко, білоруські сили ППО не змогли помітити безпілотники через їхні маленькі розміри.