Представили дрон-доставник A2Z Pelican: як далеко і скільки вантажу він може нести (відео)

Безпілотник доступний у кількох модифікаціях і може бути оптимізований для доставлення вантажів із висоти за допомогою лебідки.

Компанія A2Z Drone Delivery, що спеціалізується на комерційних рішеннях для доставки за допомогою дронів, представила новий флагманський БПЛА RDSX Pelican, повідомляє DroneDJ. Це новий дрон має гібридну VTOL (систему вертикального зльоту та посадки) конструкцію без керуючих поверхонь, яка поєднує в собі надійність та стійкість польоту мультикоптера.

Завдяки відсутності елеронів, керма висоти та напрямку, Pelican має простий дизайн, але міцний корпус, що значно збільшує час між проходженням технічного обслуговування. Операційні витрати на доставку становлять 13 центів за кілограм на кілометр. Ціна самого дрона починається з $29 тисяч.

Основні характеристики A2Z Pelican Фото: a2zdronedelivery

A2Z Pelican розроблений відповідно до обмеження злітної ваги для дотримання вимог FAA Part 107 і може перевозити вантажі вагою до 5 кілограмів на відстань до 40 кілометрів туди й назад. Дрон доступний у кількох модифікаціях і може бути оптимізований для польотів на великі відстані або для доставлення вантажів із висоти за допомогою лебідки A2Z Drone Delivery.

Ця інтеграція важлива, тому що вона допомагає знизити побоювання людей з приводу низького польоту дронів, і зменшити шум від обертових пропелерів. Крім того, лебідковий механізм допоможе безпечно опускати доставлений вантаж.

Крім логістичних завдань A2Z Pelican послужить й іншим завданням, таким як аерофотозйомка, інспекція дронами, лісове господарство, пошуково-рятувальні операції, збирання проб води, доставка на морі й інше.

Як A2Z Pelican доставляє вантажі.

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