Школяр з Івано-Франківської області розробив дрон для ЗСУ за 30 000 грн (відео)

Роман Тимофійчук підготував усі креслення та розрахунки, необхідні для виготовлення БПЛА, але потрібні гроші на деталі.

Дев'ятикласник Роман Тимофійчук з Івано-Франківської області розробив модель військового дрона. Про це повідомила місцева телерадіокомпанія "НТК".

15-річний школяр із села Корнич Коломийського району давно захоплюється авіамоделюванням, а з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зайнявся військовими дронами, оскільки його батько служить в українській армії. Він створив кілька моделей, якими можна виготовити справжні літальні апарати.

"Моя мета — створити дрон для військових, щоб швидше перемогти, й Україна стала щасливою", — заявив Роман.

Він показав креслення безпілотного літака, призначеного для розвідки та доставлення вантажів, за словами розробника, на нього можна встановити різне обладнання. Молодик навіть розрахував, скільки грошей доведеться витратити на виготовлення робочого виробу — приблизно 30 тисяч гривень.

Нещодавно Роман Тимофійчук провів презентацію у ліцеї імені Василя Стефаника, де навчається. У своєму проєкті він вказав деталі, які знадобляться для роботи дрона, зокрема радіоапаратуру, модуль передавача, приймач сигналів, електродвигун, сервоприводи.

Нещодавно писали, що український інженер Михайло Дронов розробив бойовий дрон SkyNetUa. Собівартість апарату становить $4 000, він може нести боєприпаси вагою до 3,5 кг.

Писали також, що українське підприємство Skyassist готується збирати тисячі дронів Sirko для ЗСУ. Їх головною перевагою називають непомітність та стійкість перед засобами РЕБ.