"Око Мордора зруйноване": дрон ЗСУ вразив російський комплекс "Муром-П" (відео)

ЗС РФ встановили обладнання, щоб цілодобово слідкувати за діями ЗСУ, але БПЛА Phoenix 03 Heavy UCAV "засліпив" окупантів.

Дрон-камікадзе знищив російський комплекс спостереження "Муром-П" в окупованій частині Херсонської області. Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров опублікував відеозапис та подробиці операції на своєму Telegram-каналі.

Українські військові помітили в одному із населених пунктів Херсонської області комплекс "Муром-П", за допомогою якого росіяни цілодобово спостерігали за територією та переміщеннями ЗСУ. Захисники України запустили FPV-дрон Phoenix 03 Heavy UCAV, куплений завдяки платформі UNITED24, і підірвали обладнання супротивника влучним ударом.

"Тепер так зване око Мордора зруйноване. До речі, передали на фронт вже 100 fpv-дронів Phoenix 03 Heavy ucav. Тому незабаром ворог втратить ще дуже багато техніки", — відзвітував Михайло Федоров.

Phoenix 03 Heavy UCAV – це ударний квадрокоптер, розроблений українською командою "Модуль-5". Він призначений для ураження живої сили та легкоброньованої техніки у будь-який час доби та в будь-яку погоду.

Як повідомив у Facebook один із розробників Олександр Лієв, у грудні літальний апарат пройшов випробування і був допущений Міноборони до експлуатації у ЗСУ. У березні "Модуль-5" поставила українській армії першу сотню своїх БПЛА у рамках державного контракту.

У березні військовий зв'язківець ЗСУ Сергій Флеш повідомив про застосування на фронті російських комплексів "Муром-М". Це мобільні пристрої, в основі яких камера та тепловізор. Встановлені на високих об'єктах, Муром автономно стежить за місцевістю і подає сигнал при виявленні людини або техніки.