Вперше в історії: дрон SARISA SRS-1X почав запускати ракети Hydra 70 (відео)

У компанії SAS Technology запевняють, що першими змогли запустити ракету калібру 70 мм за допомогою настільки легкого та малогабаритного дрону. Вони сподіваються, що SARISA зможе замінити дорогі ударні гелікоптери.

25 квітня бойовий безпілотник SARISA SRS-1X UCAV від грецької компанії Spirit Aeronautical Systems (SAS Technology) успішно пройшов випробування зі стрільби ракетами. Про це пише Greek Reporter, посилаючись на заяву виробника.

Під час випробувань SARISA SRS-1X запустив ракету Hydra 70 виробництва Thales Belgium. У демонстраційному ролику можна помітити, як БПЛА-квадрокоптер піднявся над узбережжям із пусковою установкою, що нагадує тубус, і вистрілив у бік моря. Під час запуску SARISA сильно нахилився вперед через віддачу, але швидко випростався.

У SAS Technology наголошують, що ракету калібру 2,75 дюйма/70 мм вперше запустили з настільки маленького та легкого безпілотника. Він показав, що може забезпечити військовим підтримку з повітря та замінити дорогі ударні гвинтокрили за допомогою ракет із лазерним наведенням.

Вогневі випробування проводилися на полігоні, що належить Головному управлінню оборонних інвестицій та озброєнь (GDDIA) Міністерства оборони Греції, та під його егідою, за підтримки та активної участі Hellenic Defense Systems. Тепер SAS Technology готується до наступних етапів програми, які включатимуть додаткові вогневі випробування, переважно з ракетою Thales Laser Guided Rocket FZ275. Компанія має намір покращити систему наведення та розробити тактику для її застосування.

Передбачається, що у майбутньому дрони SARISA, озброєні ракетами, зможуть захищати острови Греції від вторгнення противників із моря, брати участь в операціях спецпризначенців, прикривати військових на воді. Безпілотники потраплять у повне розпорядження командирів підрозділів, яким не доведеться щоразу просити підтримки винищувачів чи ударних гвинтокрилів.

Раніше писали про бойовий дрон JACKAL, який також може запускати ракети Martlet виробництва Thales. Він успішно відстрілявся під час випробувань під керівництвом Військово-повітряних сил Великої Британії.

Писали також, чому ракети Hydra 70 використовуються вже 70 років. Їх розробили ще у 1940 роках, але багато розвинених країн, включаючи США, продовжують тримати їх на озброєнні через низку переваг.