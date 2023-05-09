Дрони Cobra з Кривого Рогу полетять на Москву: що чекає на росіян (відео)

Безпілотники швидко збираються, подібно до конструктора, і можуть "паралізувати" російську систему ППО, запевняють розробники.

9 травня команда з Кривого Рогу під керівництвом Віталія Бризгалова обіцяє запустити на Москву унікальний дрон-камікадзе Cobra. Вони показали своє виробництво проєкту "СВОЇ".

Дрон Cobra коштує близько $1500-2000 — дешевше, ніж один постріл із міномета, водночас дозволяє завдавати точніших ударів і коригувати напрямок польоту. Як розповів Віталій Бризгалов, потужності його бойової частини достатньо, щоби виводити з ладу російські танки. До того ж безпілотник значно дешевший за російські ракети протиповітряної оборони, які коштують близько $300 000.

"50 таких літаків можуть паралізувати будь-яку ППО. Суть самої ідеї полягає в тому, щоб вони відволікали на себе увагу ППО", — додав винахідник.

Унікальність "Кобри" полягає в технології виробництва — сталеві частини корпусу збираються за допомогою заклепок і гвинтів, як звичайні літаки. Це знижує собівартість і дозволяє збирати БПЛА дуже швидко, приблизно за три години. Крім того, дрону не потрібна "фіксована форма", і за необхідності можна робити літальні апарати різних розмірів. Простота й швидкість повинні забезпечити виробництво сотні БПЛА для атаки окупантів.

"Майже як конструктор LEGO — зможе кожен", — відмітила журналістка Каріна Гутяр.

Розробники надають всі необхідні інструкції для складання, а технічні умови вимагають вказати багато нюансів аж до зусиль, із якими необхідно затискати деталі заклепками. За словами Віталія Бризгалова, з документацією довелося працювати більше, ніж із металевими частинами.

У квітні Віталій Бризгалов повідомив, що українські дрони-камікадзе Cobra полетять на Москву 9 травня. З цією метою розробники модернізували двигун, зробили його економнішим, щоб збільшити дальність польоту до 700 км.

Пізніше Віталій Бризгалов розповів, як дрони Cobra провокуватимуть ППО Росії. Безпілотник вийшов галасливим і досить помітним для радарів, проте досить дешевим, щоб не шкодувати їх і швидко відновлювати втрати. На думку інженера, росіянам просто не вистачить ракет, щоб збити велику кількість "Кобр".