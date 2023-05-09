Інженери покращили бойовий стелс-дрон XQ-58A Valkyrie: що відомо про БПЛА за $6,5 млн

Нова версія безпілотника Block 2 може літати далі, вище та нести більше корисного навантаження, проте й вартість теж зросла.

Американська компанія Kratos Defense & Security Solutions розкрила нову інформацію про малопомітний реактивний безпілотник XQ-58A Valkyrie після модифікації. Про це пише видання The Drive, посилаючись на квартальний звіт підприємства.

Виконавчий директор Kratos Ерік ДеМарко заявив, що тактичні реактивні БПЛА XQ-58A Valkyrie визнані найфункціональнішими та найдоступнішими у своєму класі. Їхня вартість становить близько $6,5 млн за умови дрібносерійного виробництва — компанія планує випускати близько 150 апаратів на рік. Торік Kratos повідомляла, що такі дрони коштуватимуть $4 млн, якщо робити 50 одиниць на рік, таким чином ціна значно зросла.

Запуск дрону XQ-58A Valkyrie на випробуваннях ВПС США Фото: ВПС США

Можна припустити, що подорожчання пов'язане з модифікацією БПЛА. Як повідомив ДеМарко, зараз Kratos на своєму заводі в Оклахомі доробляє першу серійну партію з 12-ти безпілотників Block 1 XQ-58A, а паралельно працює над виробництвом 12-ти Block 2. Нова версія може літати довше, вище і з більшим корисним навантаженням, а в Block 2B планують внести додаткові зміни.

"Тепер схоже, що принаймні половина блоків Block 2 буде Block 2B, які мають нові можливості, засновані на недавніх конкретних відгуках клієнтів", — додав ДеМарко, але не надавши більш детальної інформації про поліпшення.

XQ-58A Valkyrie на пусковій установці Фото: ВПС США

XQ-58A Valkyrie може запускатися за допомогою ракети носія зі спеціальної платформи та приземляючись на парашуті. Це дозволить військовим використовувати його у складних районах, де немає аеродромів. XQ-58A також здатний запускати дрони-"глушилки" і атакувати супротивника різними видами зброї.

ВПС США вже відчувають XQ-58A Valkyrie у різних проєктах, наприклад, як ретранслятор зв'язку між літаками F-22 і F-35 або запуску менших дронів. Ерік ДеМарко поділився, що Корпус морської піхоти перевіряє можливості БПЛА у сфері радіоелектронної боротьби у парі з F-35. Дрон оснастили багатофункціональним каналом передачі даних із літаком, який дуже важко заглушити чи перехопити. Поки невідомо, яку саме версію "Валькірії" морські піхотинці отримають.

У січні з'явилася інформація, що ВМС США купують XQ-58А Valkyrie для секретної місії проти дронів. Відомо, що такі БПЛА можуть літати на висоті до 14 км та долати відстань у 4800 км.